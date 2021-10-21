NASA毅力號證實火星曾有巨大湖泊甚至海洋　正試找古代化石

美國太空總署NASA的「毅力號」漫遊者發回地球的新數據證實，我們從今年2月在火星著陸以來一直在探索的耶澤羅撞擊坑確實是一個巨大古老湖泊的所在地。



近日發表在《科學》（Science）雜誌上的一項研究認為，美國太空總署NASA和一些美國以及歐洲大學的研究人員表示，火星探測器發現了一些地質結構，這些結構可能是由河流長期流入湖泊所形成的。耶澤羅撞擊坑是火星北半球的一座撞擊坑，直徑47.52公里，座落於伊希地平原與大瑟提斯高原的交界帶北緣，中心座標18.41°N，77.69°E。該撞擊坑最晚約於36億年前的諾亞紀晚期形成，內部富含黏土礦物，在形成初期是一座長期存在的湖泊，撞擊坑的邊緣有兩座扇狀沉積區域，與類似河道的構造相通，普遍認為是當時來自尼利槽溝的河水沿河道沖破坑緣，匯入坑內形成湖泊之處。

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沈積物層不會形成於乾燥的大氣中

「毅力號」探測器結構圖像讓我們理解在乾燥的大氣中並不會形成的明顯的沈積物層，這就證實了火星曾經擁有與地球相似的巨大湖泊甚至是一片海洋。長期以來，科學家們一直在懷疑耶澤羅撞擊坑曾經是一個湖泊，但他們都無法拿出確鑿的證據證明這一點，因此他們也無法知道火星上地表的水是否存在很長一段時間，還是只是轉瞬即逝的在匯集後不久就蒸發或乾涸。

火星之外從未看到過

該研究的作者麻省理工學院（MIT）行星科學家本傑明・韋斯（Benjamin Weiss）在一份新聞稿中說：「在不行駛任何地方的情況下，月球車能夠解決這個重大的未知數，也就是這個隕石坑曾經是一個湖泊。」「在我們真正降落在那裏並確認這是一個湖泊之前，這一直是一個未知的答案。」

Space期刊指出，沈積層也將成為尋找古代化石的主要地點，因為無論河流或冰川在那裏沈積了多少種的礦物，也可能將微生物或其他生物的證據帶到下游。

韋斯補充說：「我們從這些圖像中得出一些非常令人驚訝的結果，我們捕捉到了這個隕石坑從類似地球的宜居環境轉變為我們現在看到的這片荒涼的荒地的時間。」「這些卵石床可能是這種轉變的記錄，我們在火星的其他地方從來沒有看到過。」

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【本文獲「明日科學」授權轉載。】