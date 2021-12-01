Omicron｜陳時中：檢討重點高風險國家　「7+7」檢疫方案不會改

台灣中央流行疫情指揮中心因應春節返台人潮，自12月14日起推出「10+4」與「7+7」檢疫方案，即檢疫期後4天或7天可採居家檢疫，當中「7+7」僅限完整接種疫苗者適用。不過新變種病毒Omicron來勢洶洶下，外界關注方案會否受影響。對此指揮官陳時中周三（1日）表示，「7+7」已定案不會修改，但就會提高警覺，依疫情滾動式檢討重點高風險國家。



Omicron已在多個國家及地區現蹤，包括亞洲的香港、日本與韓國，數十個國家先後宣布旅遊限制。對此陳時中表示，「7+7」等春節檢疫方案基本上已定案，防疫必須有秩序進行，愈改只會讓防疫措施愈混亂。

指揮中心現已將南非、博茨瓦納、納米比亞、萊索托、斯威士蘭、津巴布韋、馬拉維、莫桑比克、埃及與尼日利亞等10個非洲國家列為Omicron重點高風險國家，陳時中表示，入境者檢出感染Omicron就會被送至醫院隔離治療，至於從重點高風險國家入境者，須在集中檢疫所進行14天檢疫，而重點高風險國家名單亦將根據當地疫情滾動式檢討。指揮中心發言人莊人祥則指，尚未有人自Omicron重點高風險國家入境。

陳時中又提醒，「7+7」並非指7天就能外出，檢疫期仍為14天，且居家檢疫有電子圍籬跟全民監看。他續指，Omicron確實有侵台的可能性，為免侵台時病毒進入社區，首先要加強邊境檢疫，同時必須加速疫苗的接種。