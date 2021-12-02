新冠肺炎｜上海增2宗本土個案　暫未發現與此前疫情有關聯

內地的新冠肺炎疫情持續。據上海衛健委消息，截至周四（2日）下午5時，上海新增2宗新冠肺炎本土個案。截至目前，暫未發現與此前的疫情有關聯。



12月2日下午6時，上海市舉行疫情防控記者會，通報當地新增2宗新冠肺炎本土確診個案。（澎湃新聞）

根據流調顯示，新增的2宗個案為母女關係，在滬居住地為浦東新區牡丹路186弄小區。2宗個案分別於11月27日及11月30日出現不適症狀，並於12月1日共赴醫院進行檢測，檢測結果為陽性後被確診為新冠肺炎（普通型）。值得注意的是，2宗個案均已接種兩劑新冠疫苗。此外，個案居住地點上海市浦東新區牡丹路186弄小區被升級為中風險地區。

當局已經排查到個案在滬的密切接觸者146人，已落實管控和採樣，其中64人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。排查到在滬密接的密接344人，已落實管控和採樣，其中86人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

累計排查到篩查人員14208人，其中6351人核酸檢測結果為陰性，其餘正在採樣檢測中。累計採集環境樣本1157份，其中7件核酸檢測結果為陽性（個案家庭環境樣本），671件核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

另據《紅星新聞》報道，稍早時，上海市浦東新區牡丹路186弄小區，因出現疑似個案被封的消息，在網絡傳播。網傳圖片顯示，涉事小區周邊停有多輛救護車，以及身著防護服的醫護人員已抵達現場，為居民登記做核酸檢測。

此外，復旦大學附屬金山醫院亦於今早發布公告稱，接上級部門協查通知，根據國家和本市疫情防控要求，嚴格落實相關人員及環境篩查，即刻起暫停門急診醫療服務。