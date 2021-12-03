幣安趙長鵬｜「招募香艷女團專拉中國人」　官媒批華人臉上無光

內地《財經》雜誌公布華人首富易主，加拿大華人、虛擬貨幣交易平台幣安Binance創始人趙長鵬，憑900億美元的身價超越中國首富農夫山泉董事長鍾睒睒，甚至躋身全球十大富豪之列。

不過，官方傳媒《環球時報》近日就轉載內地傳媒《觀察者網》的批評文章，指趙長鵬致富是靠出海躲避中國監管，但幣安如今在外國亦已「流離失所」，變成「人人喊打」的首富。

文章更稱，「幣圈」以販賣女性IP招徠，幣安是當中表表者，「有人願意把這位靠在幣圈割韭菜而上位的異鄉人當首富，這是個人自由，但當冠上『華人』兩個字，在場華人只會感到臉上無光。」



標題為《「華人首富」身家900億的秘密：招募香艷女團專拉中國人》的文章指出，趙長鵬在創立幣安之前，就已「All in」比特幣，並憑藉此段早年經歷，使「信眾」為他冠上「區塊鏈行業布道者」之名，「在幣圈，這樣的布道者何其之多。信眾將他們看成是一種指引，是通向未來路上的親密戰友，但在布道者們眼中，這些信眾無異於一棵棵泛著嫩綠的韭菜」。

趙長鵬的代號「CZ」在業內享負盛名。（Forbes）

文章又提到，趙長鵬在處理2018年幣安有大量用戶賬戶被盜時違背區塊鏈精神內核，纂改交易數據，對所有異常交易進行「回滾處理」，用戶的賬戶回到被盜之前狀態。文章批評，「整天高呼『區塊鏈是未來』，但真正涉及自身利益時，馬上又『活在當下』，許多區塊鏈布道者日常就在這兩種狀態間切換，且運用自如」。

文章表示，中國監管部門出手明確代幣發行融資活動為「非法金融活動」後，幣安團隊隨即將人員和伺務器轉移到海外，並承諾「不再為中國大陸地區用戶提供服務」。但實際上幣安的工作人員依然活躍在微博微信，不停地往幣安交易所導流中國用戶。幣安極力逃避中國監管部門打擊，「也以此為契機，迅速發展為全球規模最大的交易所之一」。

隨後文章稱趙長鵬和幣安能夠迅猛發展，另一個原因是獲得名為「何一」的女子提供助力。文章指業內盛讚趙長鵬和何一是一對金牌搭檔，後者是以品牌方面的策略使幣安壯大。文章更披露，幣安的一些用戶群組中，曾出現數個顏值頗高的女性團隊成員身影，在當時為幣安帶來不少關注，圈內將之稱為「幣安101女團」，正是由何一主導推出。文章稱，何一曾經在朋友圈發布一則招聘啟事，直言標準就是「膚白貌美大長腿」，「在幣圈，男性客群佔壓倒性比例，販賣女性IP是交易所和項目方吸引流量、拉攏客戶屢試不爽的方法，看起來，幣安將這種方式近乎運用到了極致」。

文章最後稱，表面上趙長鵬和他的幣安風光無限，但事實上在中國無法棲身，在外國的日子不太大好過。例如日本、加拿大、英國、美國等國已陸續出手，以幣安未遵循該國法規為由，禁止幣安在該國進行相關產品服務。