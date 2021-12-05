批評美式民主亂象　中國外交部發1.5萬字《美國民主情況》報告

日前美國總統拜登（Joe Biden）宣布在12月9日至10日舉辦首屆「民主峰會」。對此，中國外交部副部長樂玉成批「民主峰會」是一場鬧劇，指中國是當之無愧的民主國家。12月5日，中國外交部網站發表1.5萬字的「美國民主情況」報告，稱美國民主制度痼疾積重難返、民主實踐亂象叢生。



中國外交部網站發佈的《美國民主情況》報告，全文約1.5萬字，包括「何為民主」、「美國民主的異化及三重弊害」、序語和結束語，一共四個部分。該報告稱通過列舉事實、數字和各國相關機構、人士及專家觀點，梳理美國民主制度的弊端，分析美國國內民主實踐的亂象和對外輸出民主的危害，以期美國完善自身民主制度和實踐，對外改弦易轍。

美國總統拜登宣布在12月9日至10日舉辦首屆「民主峰會」，台灣獲邀參加。（AP）

報告指出，民主是全人類的共同價值，「是各國人民的權利，而不是哪個國家的專利」。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的尺規衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主的。

報告稱，每個國家的政治制度應由這個國家的人民自主決定。並寫道「如果沒有哪個國家試圖壟斷民主標準，沒有哪個國家試圖把本國政治制度強加於人，沒有哪個國家試圖把民主當作工具打壓別國，各國各美其美、美美與共，這個世界會更美好」。

報告先肯定歷史上美國民主的發展有其進步性，「政黨制、代議制、一人一票、三權分立等是對歐洲封建專制的否定和革新」。但是，報告指出隨著時間的推移，「美國的民主制度逐漸異化和蛻變，已經越來越背離民主制度的內核和制度設計的初衷」，並從「制度痼疾積重難返」「民主實踐亂象叢生」「輸出所謂民主產生惡果」三個方面詳述了美國民主的異化及其弊害。

報告認為，當下的美國，對內應切實保障民眾的民主權利、完善自身民主制度，對外應承擔更多的國際責任，提供更多的公共產品，而不是對內只講程式民主、形式民主而忽視實質民主和結果民主，對外將美式民主強加於人，以價值觀為手段劃分陣營，打著民主的旗號行干涉、顛覆、侵略之實。

報告也提到，當前，國際社會正在應對新冠肺炎疫情、經濟增長放緩、氣候變化危機等全球性緊迫挑戰。各國應該超越不同制度分歧，摒棄零和博弈思維，踐行真正的多邊主義，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，相互尊重、求同存異、合作共贏，共同構建人類命運共同體。