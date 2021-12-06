首屆大灣區《王者榮耀》挑戰賽　香港辦城市賽七職業隊伍決戰橫琴

12月6日，第一屆粵港澳大灣區《王者榮耀》菁英挑戰賽暨行業峰會宣布將在12月11日開跑。據了解，賽制有「城市大眾線上分站賽」和「橫琴總決賽」兩類，大眾城市賽將在香港、澳門等8個城市線上舉辦，而職業競賽部分，則由大灣區7個城市職業電競隊伍在橫琴粵港澳深度合作區現場比賽角逐冠軍，此賽事將是騰訊官方發起的最高規格的區域賽。



第一屆粵港澳大灣區《王者榮耀》有「城市大眾線上分站賽」和「橫琴總決賽」兩類，大眾城市賽將在廣州、深圳、佛山、珠海、東莞、惠州、澳門、香港8個城市舉辦，獲勝的大眾隊伍將可以代表城市與職業隊伍一起進行表演賽。

而橫琴總決賽的比賽則由包括香港YTK電競俱樂部、澳門EMC電競俱樂部、深圳DYG俱樂部等7個城市代表職業隊伍與特邀職業隊伍進行，此賽事將是橫琴粵澳深度合作區首次舉辦電競比賽，也是騰訊官方在粵港澳大灣區發起的最高規格和級別的《王者榮耀》電競大賽。

騰訊開發的《王者榮耀》有許多粉絲，並嚴格實施實名制。（視覺中國）

據了解，在報名資格方面，比賽採「全民+職業」戰隊共同參與的形式舉辦，線上參賽的人數初步估計將突破8萬。此場賽事由香港中聯辦宣文部、澳門中聯辦宣文部和廣東省文旅廳聯合指導。

騰訊開發的英雄競技手遊《王者榮耀》在內地廣受歡迎，目前總註冊量超過5億，日活躍用戶則超過 1 .2億，2020年職業賽事內容觀看量則達730億人次，電競賽事流量與影響力皆已超過傳統體育與頂級綜藝。預計在2020年舉辦的杭州亞運賽事，《王者榮耀》也是八款入選的遊戲，成為正式的電競比賽項目。

目前《王者榮耀 》賽事分為世界賽、職業賽、區域賽和大眾賽，一共四個級別的世界賽，其中世界賽以亞運會為頭部賽事，職業賽則以KPL 為首 ，而未來區域賽則將以粵港澳大灣區的《王者榮耀》菁英挑戰賽為首。

據了解，近年來中國電競產業蓬勃發展，除成為 2022 年杭州亞運會競賽項目，更即將成為 2028 年奧運會正式比賽專案；根據今年的統計資料，中國電競用戶為5.5億，占全球 80%， 35 歲以下的用戶佔73%，電競成為年輕人的一大愛好。

今年11月7日，在英雄聯盟全球總決賽中，來自中國的EDG戰隊勇奪冠軍，引來年輕人徹夜狂歡更成為社群亂象，足見其受歡迎程度。