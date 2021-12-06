江蘇男出差南非半年感染Omicron　服中藥治療現已退燒

新冠肺炎變種病毒Omicron（奧密克戎）肆虐全球，其中南非慘成「重災區」。

今年4月，江蘇南通的郝先生被公司外派至南非約翰內斯堡，原定計劃工作半年，未料先後兩次染上新冠肺炎，第二次更涉及Omicron。郝先生正接受家居隔離，並服用中藥治療，日前更透露自己的低燒已退，乾咳也在緩解。



《極目新聞》報道，郝先生今年6月曾在南非染疫，當時有高燒症狀，但在醫生的指導下服藥治療，身體逐漸好轉。12月1日，他再次確診感染Omicron，並稱感到肺部特別乾燥，且非常口渴，同時發低燒，身體感到乏力。感染Omicron後，當地醫生建議郝先生適當運動、補充維生素、曬太陽等，並未在醫院集中隔離治療。

當地醫生要郝先生補充維他命。（影片截圖）

12月3日，郝先生根據熱心網友提供的方法，找到了在約翰內斯堡唐人街的一位中醫，並通過視像形式讓中醫遠程診斷。隨後，中醫為他開了6天劑量的中藥，包括杏仁、炙甘草、麻黃、豬苓、澤瀉、桂枝、茯苓、白朮、柴胡、姜半夏、冬花、生薑、藿香、陳皮、射干等。

為了不與他人接觸，郝先生獨自驅車26公里到達唐人街，並在診所門外取走中藥，全程未與其他人有接觸。當晚，他開始服用中藥，翌日再次測量時，體溫已降至36.7℃，「我感覺病毒如強弩之末，自己的抵抗力愈來愈強。雖然頭還有點暈，但肺部感覺不是特別乾燥了，乾咳也是間歇性的，比之前緩解了不少」。

郝先生表示，今次感染Omicron後得到不少網友的幫助，為自己帶來很大的鼓舞，他十分感激。朋友得知他染疫後，亦向他送贈了黃瓜秧，自己閑時看到陽台上的黃瓜秧和花，就會感覺生機勃勃，心情也會變好。同時，他也常與遠在江蘇南通的妻子通電話交代自己的身體情況，安慰對方。

12月3日，世界衛生組織衛生緊急項目技術主管科霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，從她了解的情況而言，Omicron已在全球至少38個國家和地區出現，世衛組織下轄6個區域都報告了相關病例。南非衛生部長法拉（Joe Phaahla）稱，由於Omicron出現，該國正進入第四波疫情，但現階段醫院資源並未受到威脅。