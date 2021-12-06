本年全國糧食總產量升2%達13657億斤　河南暴雨致當地減產56億斤

國家統計局今日（6日）發布關於2021年糧食產量數據的公告。數據顯示，2021年全國糧食總產量13657億斤（1斤為0.5公斤），比上年增加267億斤，增長2.0%，全年糧食產量再創新高，連續7年保持在1.3萬億斤以上。



在糧食播種面積方面，當局支持復墾撂荒地，開發冬閒田，提高農民種糧積極性。全國糧食播種面積17.64億畝，比上年增加1295萬畝，增長0.7%，連續兩年實現增長。

全國穀物播種面積15.03億畝，比上年增加3320萬畝，增長2.3%。去年以來，粟米價格大幅上漲，種植效益提高，農民種植粟米意願增強，全國粟米播種面積達6.50億畝，比上年增加3090萬畝，增長5.0%。

另一方面，全國豆類播種面積1.52億畝，比上年減少2209萬畝，下降12.7%。其中，大豆播種面積1.26億畝，比上年減少2200萬畝，下降14.8%，主要是由於大豆收益與粟米相比較低，農民種植意願減弱。

公告又指，雖然河南等地極端強降雨引發洪澇災害，西北陝甘寧局部地區階段性乾旱，秋收時期華北和黃淮海地區出現連陰雨天氣，對部分地區秋糧產生一定影響，但全國主要農區大部分時段光溫水匹配良好，氣象條件總體有利於糧食作物生長發育和產量形成。同時，高產作物粟米播種面積擴大，佔糧食作物比重提高，促進糧食單產增加。

糧食產量實割實測抽樣調查顯示，2021年全國糧食作物單產387公斤/畝，每畝產量比上年增加4.8公斤，增長1.2%。

此外，由於河南本年洪澇災情嚴重，當地減產達56億斤。