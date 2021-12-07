上海松江法院院長張錚上月落馬　曾主審富商紅樓圈養性奴賣淫案

上海市松江區人民法院院長、黨組書記張錚，上月因涉嫌嚴重違紀違法被查。

現年52歲的張錚在法院系統工作近30年，今年7月29日卸任上海市第二中級人民法院副院長，8月20日獲選為松江區人民法院院長，履新才兩個多月就落馬。

值得一提的是，張錚曾主審全國掃黑辦掛牌督辦的上海小紅樓涉黑案，以及轟動一時的留學生江歌遇害案的相關網絡誹謗案。



曾審理掛牌督辦涉黑案

公開資料顯示，張錚畢業於上海大學，曾任上海二中院民一庭副庭長、民三庭庭長、立案庭庭長，後調任上海市高級人民法院，歷任信訪辦公室主任、立案庭副庭長、立案庭庭長。2019年1月，張錚出任上海市第二中級人民法院副院長，至今年7月卸任，擔任副院長兩年半。在任內，張錚擔任審判長的兩宗大案尤為社會關注。

2020年，轟動一時的留學生江歌遇害案相關的名譽權等案件餘波未了，其中一宗侮辱、誹謗江歌及其母親的案件，於去年10月在上海市第二中級法院二審宣判。二審裁定維持一審判決，被告譚斌以侮辱罪、誹謗罪被判囚1年半。

案件判決後引發眾多網民關注，負責審理此案的時任上海二中院副院長張錚接受央視採訪時表示，網絡不是法外之地，網民在網絡上也應知法、守法、用法、懂法，本案的判決對於網絡暴力的規制起到了一定的標杆作用。

江歌遇害案的相關網絡誹謗案判決後，張錚接受央視採訪時表示，本案的判決對於網絡暴力的規制起到了一定的標杆作用。（央視截圖）

此外，張錚擔任由全國掃黑辦掛牌督辦的趙富強等38人涉黑案的審判長。去年8月17日至21日，上海二中院對檢察機關指控趙富強等38名被告人犯組織、領導、參加黑社會性質組織、強姦、組織賣淫、詐騙、強迫交易、受賄、行賄等罪一案開庭審理。 因涉及個人私隱，以不公開開庭的方式進行。

案中首腦趙富強一審被判死緩，且限制減刑；其他37名被告被判囚2年半至20年不等。一審判決後，趙富強等19名被告提出上訴，去年底上海市高級人民法院作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。

同時，趙富強案幕後的「保護傘」也被一一剷除。去年9月，上海楊浦區委原常委、政法委原書記盧焱，因受賄罪，貪污罪，包庇、縱容黑社會性質組織罪被判囚17年；楊浦區人民法院原院長任涌飛因受賄罪、縱容黑社會性質組織罪獲刑7年半。

曾強調要「永葆清正廉潔的政治本色」

今年7月29日，上海市十五屆人大常委會第三十三次會議上，張錚被免去上海市第二中級人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。彼時，張錚已獲任上海市松江區人民法院黨組書記、代院長。

據上海松江法院消息，7月21日上午，上海市政法隊伍教育整頓第四指導組一行到松江法院檢查指導「回頭看」工作，時任院黨組書記、代院長張錚代表松江法院黨組班子作了政法隊伍教育整頓「回頭看」工作專題報告。任職代院長一個月後，上海市松江區第五屆人民代表大會第十次會議舉行第二次全體會議，張錚被補選為松江區人民法院院長。

9月10日，松江法院召開2021年年中工作會議，張錚對2021年上半年工作作出總結時，特別提到要堅持從嚴治黨從嚴治院，確保隊伍忠誠純潔可靠。繼續鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，堅持問題導向，嚴格對標對表，時刻保持思想不放鬆、力度不減弱、標準不降低，確保隊伍教育整頓取得實實在在的成效。馳而不息推進黨風廉政建設，永葆清正廉潔的政治本色，嚴格執行防止干預司法「三個規定」，打造一支忠誠乾淨擔當的高素質過硬隊伍。