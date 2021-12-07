台陸委會禁止相關人員參與海峽論壇　國台辦批：綠色恐怖

台灣陸委會近日兩次提到，禁止台灣有關人員參加並恐嚇台灣同胞參與海峽論壇。對此，國台辦12月7日批評是「綠色恐怖」。



12月6日，台灣陸委會副主委邱垂正在立法院內政委員會稱，「海峽論壇是中共對台大型統戰平台，這幾年越來越露骨且直接，已禁止中央部會人員參加海峽論壇，更不樂見地方政府人員參與」他奉勸要參加的台灣人仔細思考，不要輕易參加。

國台辦發言人馬曉光。（新華社）

對此，國台辦發言人馬曉光12月7日回應提到，台灣陸委會針對台灣各界參與海峽論壇，公然發出威脅恐嚇，已經不是第一次，民進黨當局出於政治目的，干擾破壞兩岸交流活動，也不是新鮮事。「我們奉勸民進黨當局，在兩岸各界加強交流合作的時代潮流面前，他們色厲內荏的『綠色恐怖』可以休矣！」

馬曉光提到，近段時間，民進黨當局一方面聲稱要評估恢復兩岸交流與人員往來，另一方面卻不斷放話阻撓台灣民眾參與海峽論壇，進一步將他們破壞兩岸交流合作、限制台灣民眾自由的真實面目暴露無遺。但馬曉光認為「事實證明，恐嚇打壓都是徒勞的」。

馬曉光表示，海峽論壇自2009年創辦以來，倍受兩岸民眾特別是台灣同胞歡迎，累計已有10餘萬台胞參與。擴大交流合作、深化融合發展，是兩岸同胞民心所向，是兩岸關係發展的康莊大道。