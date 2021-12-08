港識深事｜黑煤氣深夜分銷至城中村　不法集團月售6000瓶獲利10萬

12月3日，深圳市全面實施「瓶改管」攻堅計劃正式啟動，計劃到2023年底前全市將實現燃氣「清瓶」。

然而，有不法集團近期深夜在深圳龍崗區某橋洞內進行黑煤氣交易，他們長期以車代庫，從周邊城中村的分銷點收集空煤氣瓶，然後在橋洞內更換充好的氣瓶，再送往附近城中村各個分銷點銷售，牟取暴利。

昨日（7日）凌晨，轄區街道執法隊突擊追查涉案集團，在現場查扣330瓶非法燃氣鋼瓶，拘捕一名疑犯。



《南方都市報》報道，涉案的不法集團未取得正規燃氣公司資質，團夥成員凌晨會驅車百公里前往位於惠州市的「泰成燃氣有限公司」充裝煤氣，至次日下午才開車返回深圳。不過，運載煤氣瓶的貨車車身並未張貼任何危險品運輸車輛的標識和標牌，且全程車上僅有一名司機，並未配備押運人員。

報道指，空煤氣瓶多為不合格的過期鋼瓶，或無二維碼等有效標識的舊瓶。貨車每天來回一趟，充氣近200瓶。粗略估計，該集團每月銷售量6000瓶，以目前深圳燃氣市場的充裝價格每瓶100元（人民幣，下同）計算，外加15元充裝費（即利潤），每瓶售價115元，該集團月銷售額約70萬元，獲利近10萬元。

從惠州充裝好的瓶裝煤氣，由貨櫃車運抵深圳後，在深夜經由電單車、三輪車等轉運至附近的幾個城中村分銷，分銷點多為經營桶裝水的店舖或便利店，甚至有些未經營門店的家庭也參與其中。為了躲避檢查，其中一間主營桶裝飲用水銷售及配送業務的店家，不會在店內放置煤氣瓶，而是將三輪車作倉庫使用，以存放瓶裝煤氣。

據介紹，正規煤氣瓶身上有專屬二維碼，只要用手機掃碼便可登入深圳市氣瓶信息查詢頁面，查詢到該鋼瓶的信息，包括每個鋼瓶的專屬編碼、所屬企業、生產日期、上次檢測日期、下次檢測日期、鋼瓶製造廠家、充氣單位和充氣時間。不過，黑煤氣瓶身上的二維碼未能查詢到上述信息。有業內人士透露，黑煤氣瓶身上的二維碼有可能是偽造，僅為了掩人耳目。

業內人士稱，該黑煤氣集團有5、6人，從事煤氣非法交易長達十餘年，其中在文博路一帶就已盤桓5年之久，在布吉街道、吉華街道一帶的黑煤氣市場，該集團就佔了七成左右份額，基本壟斷該片區的黑煤氣市場。

為全面打擊以車代庫存儲「黑煤氣」等違法行為，龍崗區住建局、龍崗區城管局、吉華、布吉街道、布吉派出所等部門昨日聯合召開黑煤氣整治行動部署會。據了解，今年以來，吉華街道出動執法人員668人次，共查處非法儲運銷售黑煤氣11宗，查扣黑煤氣73瓶，布吉街道累計出動執法人員644人次，開展黑煤氣專項整治行動78次，查處非法燃氣鋼瓶811瓶。