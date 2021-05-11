廚房「神器」聚火罩或引一氧化碳中毒　業內人士籲勿私自加裝

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-05-11 11:18

聚火罩，是廚房用品中的「網紅神器」，其在某網購平台的月銷量更是有逾一萬件。據了解，煮飯時將聚火罩放置在燃氣灶上便可起到防風、聚火、節能等作用。 惟多個家庭在使用聚火罩後出現一氧化碳中毒情況。對此，有業內人士建議，為避免發生較大安全事故與，消費者不要私自加裝聚火罩。

聚火罩被多間網購平台以「廚房神器」銷售。（淘寶）

今年春節期間，內地的張女士在煮飯時，因在燃氣灶上加裝了聚火罩，導致家裡5人一氧化碳中毒。而此後，內地陸續有5個家庭因使用聚火罩而一氧化碳中毒。據報，居民在冬天為了保暖會關閉門窗，煮飯時使用天然氣會導致室內缺氧，而在此基礎上加裝節能網或聚火罩，會加重天然氣不充分燃燒，從而產生一氧化碳有害氣體，導致人體中毒。

其實，聚火罩在內地的銷量不錯，且被多間網購平台以「廚房神器」銷售，並宣稱具有節能防風、防止熄火、穩定鍋灶等功能，價格介乎7元（人民幣，下同）至300元之間。有購買者評價指「太滑了，放不住湯鍋」、「一點都不好用」，亦有人稱「火頭集中，擋風效果好」。有月銷量過萬的商家在被問及聚火罩是否會引起中毒情況時表示，「產品沒有問題，我們賣了好久了，賣得非常好。」

據了解，聚火罩或防風罩是指鍋架上帶的盤或環，主要擁有聚能和防風的雙重效果，能夠有效提高燃氣能效、起到一定的節能環保以及隔熱的作用。而一氧化碳中毒與二次空氣補充、燃燒器結構、鍋架結構、燃燒器材料等有關，但有些品牌不注重相關結構參數，可能會出現一氧化碳超標中毒情況。因此，有業內人士建議，消費者選用原廠標配的配件，不可以私自加裝，否則會有較大的安全隱患。

（新京報）