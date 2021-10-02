立陶宛戒酒男患異食癖腹痛入院　醫生竟從胃裏取出1公斤螺絲釘子

立陶宛一名男子在戒酒罹患異食癖，近1個月來不斷吞食金屬物品，日前就醫後開刀，院方從他胃裡取出逾1公斤的螺絲、釘子、螺帽、刀子等。
BBC報道，該名男子因劇烈腹痛被送往波羅的海沿岸的 Klaipeda University Hospital，在經過3個小時左右的緊急手術後，院方從他胃裏取出物品，當中最長達10公分。
外科醫師Sarunas Dailidenas稱這是一起相當獨特的病例。根據當地媒體發布的一張術後照片顯示，不銹鋼托盤上裝滿了許多從該男子胃裡取出的金屬物。據報道，男子術後狀況穩定，目前正在住院觀察。
（編按：男子9月開始戒酒後，1個月來一直吞食金屬物品，發生嚴重腹痛後求醫。醫生在為他施行手術後說，這是一個特別的案例。醫院的首席醫生Algirdas Slepavicius說：「我們從未見過類似情況。）
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】