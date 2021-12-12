尼加拉瓜「棄台投中」　《環時》：與美交惡、爆疫皆是因素

中美洲國家尼加拉瓜（Nicaragua）12月9日宣布與台灣斷絕外交關係，並發聲明稱世界上只有一個中國。至此，尼加拉瓜和中國「二次建交」，針對幕後原因外界揣測頗多。

據中國媒體《環球時報》報道稱，1985年，中尼曾建立外交關係，但一名右翼總統在尼上台後，該國在1990年又和台灣復交，因此，三天後，中尼斷交；此次尼加拉瓜和中國算是「二次建交」，而尼國與美交惡、爆發疫情等，皆是促成今回建交的因素。



環時表示，促成中尼今次宣布復交的長期根本因素是「和中國建交是大勢所趨」，而近期最直接因素，從中國角度來說，是美國最近打「台灣牌」的頻率和力度迅速上升，令中國大陸非常惱怒；從尼加拉瓜的角度來說，則是左翼的奧爾特加（Daniel Ortega Saavedra）重掌政權，但美國批評該國大選舞弊，並因此要加強對奧爾特加政府的制裁，此舉直接促成該國的外交轉向決定。

環時在文章中說，中尼建交的「結構性因素」，則是尼加拉瓜作為拉美最窮的國家，經濟嚴重依賴外援，近來更遭遇新冠疫情和颶風影響，貧困率與失業率明顯上升，該國和美國又長期不和，迫切渴望通過對外（華）合作來解決發展困境。

文章分析稱，奧爾特加2007年首次上台後，該國對台灣便「不冷不熱」，但尼加拉瓜很需要台灣的金錢和技術援助，所以雙邊的一些接觸還在繼續。今次斷交前，則可見到尼加拉瓜挺台聲音的不斷下降——2018至2020年上半年，奧爾特加政府幾乎沒在聯大等多邊場合挺台，2020年9月和2021年，尼加拉瓜在聯大雖發言挺台，但篇幅很短，且在過去幾年中，尼政府對中國態度緩和，在新疆、香港和西藏問題上曾發聲支持中國。

環時進一步指，尼加拉瓜與中國復交產生的影響，包括反擊了近期頻繁打「台灣牌」的美國，也「敲打」了立陶宛等國。其次，也會對洪都拉斯等中美洲和加勒比地區的其他台灣邦交國產生輻射作用。