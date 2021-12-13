新冠肺炎｜內地增80宗本土確診浙江佔74宗　當地17家上市公司停工

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（12日）內地新增本土確診病例80宗，無新增本土無症狀感染者。



本土確診病例方面，浙江74宗，其中紹興市55宗、寧波市14宗、杭州市5宗；內蒙古5宗，均在呼倫貝爾市；陝西1宗，在西安市；含25宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。

紹興市為本輪疫情的重災區之一，紹興市12日晚上召開疫情防控新聞發布會通報最新疫情。至12日晚上9時，紹興累計報告本土確診病例107宗，無症狀感染者1宗。其中，上虞區確診病例105宗、無症狀感染者1宗，越城區確診病例2宗，108宗病例均為密接排查和全員核酸檢測中發現。

7日起，紹興啟用城市核酸檢測基地，抽調百餘名人員承擔核酸檢測工作。11日起，浙江省衛健委緊急調配組裝氣膜方艙實驗室3個，預計13日投入使用。

此外，紹興13日發布防疫追責問責「十條」規定，其中包括未嚴格落實疫情防控指揮部下達的命令；「四方責任」落實不到位，封控區、管控區、防範區防控措施不力；對密接、次密接人員知情不報告，排查不精準；民生保障不力等。

據內媒《證券時報》報道，近日，為遏制疫情擴散和蔓延，浙江多地管控措施升級。為配合當地疫情管控要求，12日晚間，晶盛機電等多家上市公司公告相關子公司臨時停工停產事宜。據初步統計，截至目前，因浙江疫情公告停產事項的上市公司已達17家，且多為註冊地或者子公司在紹興上虞的公司。