浙江疫情｜紹興現「超市群組」至少20人檢測呈陽性　多人疑為檔主

內地昨日（12日）新增101宗確診病例，其中80宗為本土個案，大部分來自浙江省。

浙江省衛健委消息，該省新增的74宗本土個案，包括紹興市55宗、寧波市14宗、杭州市5宗。值得注意的是，紹興市有20多名感染者與當地一間超市有交集，疑出現「超市群組」。



據紹興市新冠肺炎疫情防控辦昨日發布的公告顯示，上虞區舜傑路大通超市所涉疫情嚴重，目前已初步發現有多名檢測陽性人員，並要求12月2日至9日進出該超市的市民盡快向當地社區（村）報告。對比紹興市新增的55宗確診個案，當中有9宗是由無症狀感染者轉確診。目前，紹興全市累計報告的本土病例中大部分都在上虞區。

根據流行病學調查的詳細信息，52歲的無症狀感染者陳某某，從12月5日至12月9日，每天定時來往大通超市、朱山頭村及其住所。35歲的確診患者趙某，從12月2日至8日的行程基本相同，每天都會來往大通菜市場及豐惠鎮南源村。不少患者曾去過豬肉屠宰場、水果批發店、水產市場等，且留在菜市場的時間超過10小時，其中5人疑為超市內的菜檔檔攤主。

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超市已經關閉消殺

舜傑路大通超市位於上虞當地曹娥江西岸，離江面不過500米距離。該超市周邊有花園新村、德濟苑、金桂苑、豐澤園、振興新村等多個大型小區，西南邊為上虞中心醫院，人流量不小。目前，該超市已關閉並進行消殺工作。

餐飲企業老闆樊先生介紹，大通超市原本是購物中心，約3年前改成超市和農貿市場相結合的經營方式。商場改造後，一樓擺放一排排攤位和檔口，出租予私人售賣生鮮產品，二樓則改為超市。他表示，自己經常到大通菜市場買菜，「裏面豬肉、小海鮮、水果、冷菜、熟食等等種類非常多，平時的顧客量還是可以的」，並估算超市一樓的攤位數量應該有逾100個。

據「天眼查」顯示，紹興大通超市有限公司舜傑路店在2014年4月24日辦理工商登記，經營狀態為開業。其母公司紹興大通超市有限公司，是上虞連鎖門店最多、經營規模較大的一家超市連鎖企業，擁有20多間門市，營業面積超過3萬平方米。

昨晚，紹興市召開新冠防控新聞發布會公布，截至晚上9時，紹興全市累計報告本土確診病例107宗，無症狀感染者1宗，其中上虞區確診病例105宗、無症狀感染者1宗，越城區確診病例2宗。目前，患者均在市定點醫院接受隔離治療，病情穩定。相關涉疫場所均已按規定，嚴格開展分類管控和環境消殺等工作。