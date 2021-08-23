廈門女子穿和服做核酸檢測遭拒　網民：是工作服勿為難打工人

近日廈門有一女子穿和服做核酸檢測，遭到志願者勸阻，要求她回去「換了衣服再來（做檢測），該女子全程配合。對此網友們評價不一，有人批評是上綱上線，也有眼尖的網友發現她的和服上有工作牌，認為她應該是附近的員工，希望網民不要「為難打工人」。也有網民批評該志願者「管太多」。



而8月23日一廈門女子穿和服去做核酸檢測被拒的影片在網絡流傳並登上熱搜。從該影片可以看出，該女一到檢測站，就有志願者喊她「日本人」，要她「換了衣服再來」，而該女子也全程配合。

對此網民反應不一。但許多網民認為，做核酸檢測並沒有著裝規定，不該上綱上線。也有網民發現她的和服上有工作牌，推測應該是附近日本料理店的員工過來做檢測。但是一派網民則提到，換衣服並不會花費多少時間，穿工作服去檢測也不妥。

去年10月，有一對情侶穿和服遊杭州西湖遭到路邊阿姨訓斥，該事件引發廣大討論，有人認為大家有穿衣自由；但也有評論提到，西湖附近設有淞滬會戰八十八紀念碑，埋葬著在抗日戰爭中犧牲的烈士們，在西湖邊穿和服不合適。顯見穿和服的地點亦是關鍵。

今年是日本投降76周年，8月15日多名日本政要參拜靖國神社以及早前內地當紅藝人張哲瀚赴靖國神社照片被翻出，網絡反日情緒高漲，豆瓣更湧現給日本電影、紀錄片一星負評的情況。（延伸閱讀：日本紀錄片《人生果實》主角被指是戰犯 豆瓣湧萬人洗負評）