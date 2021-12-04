港識深事｜前海首個超大型商業綜合體開業　匯聚逾222個品牌

深圳前海首個超大型商業綜合體項目華潤萬象前海，於周五（3日）正式開業，匯聚逾222個品牌，當中43家品牌首進深圳。據項目負責人介紹，此次開業改變前海缺乏高端商務宴請場所的現狀，在打造前海國際化高品質商圈、營造高端產業集聚的優質營商環境、引領前海商業發展方面具有里程碑意義。



據南方網報道，萬象前海為前海首個10萬平方米級別的商業綜合體，亮點包括高標準的餐飲組合，已入駐餐飲品牌包含6家米其林餐廳、5家黑珍珠入圍餐廳和100+高端餐飲包房。

其圍繞「美學」理念，呈現包括極具標誌性的永久藝術品「天翼」和長設藝術空間B2美術館，以及持續不斷的藝術策展活動等。其又與HOW美術館聯手推出為期9個月的年度藝術計劃，呈現未來美學、未來新世界、未來時光機三大主題，各持續3個月，分佈於16個室內空間、微風峽谷和B2美術館，並涵蓋16位世界級藝術家、20場藝術活動、30件館藏級藝術作品等。

報道稱，今年以來前海商業綜合體項目從無到有、從有到精，全年新增196家商業零售店鋪、113家餐飲店鋪，可供逾八千人同時就餐。前海管理局表示，前海的商業發展將抓住「擴區」契機，聯動大前海商業構建地標式灣區核心商圈，塑造具有國際影響力的消費IP。他又預計，2025年前，海將初步形成具有全球競爭力的營商環境。