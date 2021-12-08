港識深事｜前海14類港澳人才備案即可執業　已有382人完成登記

深圳前海深港現代服務業合作區成果發布活動周二（7日）舉行，據悉，前海累計實現符合條件的香港註冊建築師、澳門核數師等14類港澳人才僅需備案即可執業，已有382名港澳專業人士完成執業登記備案。



據介紹，前海合作區今年1月至10月實際使用港資39.9億美元（約311億港元），同比增長20.7%；前海為港澳台青年提供各類專項扶持資金，今年發放三批次共5100多萬元人民幣；建設前海深港青年夢工場、港澳台僑青年創新創業促進中心等平台，累計孵化創業團隊共549家，含286家港澳台團隊。

改革創新方面，今年以來，全市各部門在前海試點制度創新成果75項，累計達685項；對外開放方面，作為大灣區首個5G綠色低碳智慧港，位於前海的媽灣智慧港今年正式開港，而前海作為國家金融業對外開放試驗示範窗口的功能進一步提升，啟動建設前海深港國際金融城，吸引了一批港資、外資金融機構入駐。

另外，德勤中國發布《前海深港現代服務業合作區2020-2021年度營商環境藍皮書》，顯示於13個維度中，前海在開辦企業、獲得電力、執行合同方面處於世界領先地位，在登記財產、獲得信貸、納稅、跨境貿易、招標投標、政務服務、深港合作方面處於全國領先地位，在辦理施工許可、保護少數投資者、辦理破產方面與國內其他重點城市持平。前海管理局並與香港中國企業協會、香港中華出入口商會、全港各區工商聯簽訂合作備忘錄，擬在金融、航運、貿易、科技、青年交流及專業服務等領域開展合作。至此，前海基本實現與港澳主要工商協會對接聯通全覆蓋。