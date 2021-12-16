稱產品有補元陽等四大奇效　「彩虹屁」主角上海文峰公司遭罰10萬

上海文峰美髮美容有限公司（下稱上海文峰）因早前在公眾號發文極盡吹捧總裁陳浩「有天眼」、「掌握萬物之規律」而聲名大噪，同時，該公司被揭存在涉廣告宣傳等違法行為。據上海市市場監督管理局官網周四（16日）消息，上海文峰因在廣告中涉及疾病治療功能，以及使用醫療用語或者易使推銷的商品與藥品、醫療器械相混淆的用語，遭罰款10萬元人民幣。



處罰決定書顯示，為拓展業務，更好地推銷沉香灸保健按摩服務，進一步提升業績，上海文峰自今年7月購進配套沉香灸使用的「至臻沉香套盒」，並發放至全國部分直營店和品牌加盟店共計50家對外銷售使用，主要用於門店內的保健按摩服務。

同時，其企劃部根據百度檢索的信息，自行設計編輯有「2021年7、8、9月文峰全國門店夏季矩獻沉香灸以香養心，以灸養身天然沉香無添加艾葉，好味道，更健康...沉香氣血灸可以幫顧客達到排濕寒、緩病痛、補元陽、調氣血的四大奇效」等圖文廣告宣傳用語，並下發至全國50家門店負責人，授意將其製作成海報、台卡等。另外，上海文峰企業期刊「今日文峰」第201期也含有「沉香氣血灸可以幫助顧客達到『排濕寒、緩病痛、補元陽、調氣血』」等廣告宣傳內容。

上述沉香灸保健按摩服務不具有醫療用途，「至臻沉香套盒」中也無藥品、醫療器械批准文號，不具有疾病治療功能。而廣告內容由企劃部自行設計編輯，並未委託他人製作，無法計算廣告費用。綜上，虹口區市場監督管理局決定責令上海文峰停止發布廣告，在相應範圍內消除影響，並罰款10萬元。

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上海文峰之所以近期快速成為熱話，是源於日前內部員工的微信公眾號「今日文峰」刊登《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》一文。該文稱，陳浩「掌握萬物之規律，凡是經過其大腦和眼睛，一切都變得通透」、「是首屈一指的360行狀元大滿貫」、「浩哥的思想是幫助我們成功的唯一方向」等，還稱讚他「有天眼、是神人」。網民更將事件稱之為「職場馬屁的範本」、「頂級職場彩虹屁」等。據了解，陳浩喜歡搞個人崇拜，公司及門店都放滿他的相片，公司更有《十頌浩哥》的企業歌曲，企業員工要學習「浩哥思想」等。

不過陳浩周一（13日）晚上接受「看看新聞Knews」獨家專訪時，對發布文章的女員工表現有點生氣，更當場批評了她，「你啊你啊，把我害死了你」。他表示，自己從不過問微信公眾號的寫作內容、以及各種文章的發布，亦從未授意過員工發布任何對其搞個人崇拜的內容，也沒有任何暗示下屬對他搞個人崇拜的要求，並指以後會加強監管，避免類似情況再次發生。