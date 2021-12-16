哀牢山地質人員遇難原因公布　體力消耗及低溫致心源性休克死亡

中國地質調查局4名地質人員，上個月進入雲南哀牢山山區後失聯並遇難。最新消息指，公安機關的法醫學檢驗結果顯示，4人為低溫所致心源性休克死亡，排除中毒、機械性損傷死亡。而造成4人失溫的主要原因則包括長時間爬山導致體力消耗過大、事發區域出現瞬時大風、氣溫驟降等。



據《澎湃新聞》報道，張金榜、楊敏、劉宇、張瑜4名地質人員，11月13日進入哀牢山腹地鎮沅縣至新平縣區域執行專項任務，並於11月14日下午4時失聯。事發後，當局投入8000餘人次、10架次直升機、50餘架次無人機展開搜救工作，並於21日下午6時33分及22日早8時32分發現4名失聯人員遺體，均已遇難。

11月23日晚10時左右，歷經38小時4人遺體被轉運下山。11月24日至12月5日，完成了法醫學檢驗和聯合現場勘察。據悉，4名遇難人員此次前往的6134號樣地，海拔2691米，屬國家森林連續清查樣地。

調查結果顯示，11月13日，4人在聘請嚮導未果的情況下，為盡快完成任務，根據作業需要，攜帶了RTK、平板電腦、森林羅盤、工兵鏟、砍刀、蛇藥、防熊噴霧、皮尺、充電寶等20餘種調查作業裝備及食品，上山開展工作。殉職時身邊遺留的作業裝備齊全，背包里尚有食物。配發的衛星電話遺留在車上，未隨身攜帶。

此外，雲南省公布文明辦周一（13日）公布了2021年度「雲南好人」名單，在「敬業奉獻」類別中，張金榜、劉宇、楊敏、張瑜入選。