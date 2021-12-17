世衛組織研判全球疫情明年受控　張文宏：這是最後一個疫情寒冬

新冠病毒肆虐全球兩年，新變異株Omicron亦波及多國。國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，全球範圍有能力與信心在2022年控制疫情，逐漸回歸正常生活，「這將是最後一個寒冷的冬季」。



張文宏指。中國實施的動態清零策略，已經被國際廣泛採納用於當前Omicron的應對。（新華社）

周五（17日），張文宏在微博發文指，當前是全球最艱難的時刻，亦是人類與病毒對抗相持最為困難的時候。世衛組織（WHO）專家組會議提出，當前還需要依賴廣泛實施公共衛生限制措施，同時完成疫苗的加強接種，特別是未接種疫苗者需要一起加入到疫苗接種行列，才能應付Omicron變異株的廣泛傳播風險。

張文宏稱，中國實施的動態清零策略，已經被國際廣泛採納用於當前Omicron的應對。近期，長三角、珠三角、西北地區頻發Delta散發與局部爆發個案，但是中國的動態清零策略已經被證實4周左右終能應對。「我們跑贏病毒只是時間而已，無需恐慌。」

北京展開3至11歲人群新冠疫苗第二劑次接種工作。（新華社）

張文宏指，通過研究發現，中國的新冠疫苗第三針接種仍能保留對Omicron與Delta的中和作用，具備降低重症發生的潛力。此外，國產新冠病毒特效藥亦在2021年下半年問世，正如WHO代表的宣言稱，全球範圍內在2022年有能力與信心控制新冠的流行，逐漸回歸正常生活。

張文宏說，「這個冬季和春節我們將和國際社會一起度過最後一個寒冷的冬季，我們終會『撥開雲霧見天日,守得雲開見月明』。」