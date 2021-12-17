怨工時少工資低反遭斥「德不配位」　茶顏悅色員工與管理層爆罵戰

來自湖南長沙的網紅茶飲「茶顏悅色」近日爆出管理層與員工罵戰醜聞，多名管理層在公司群組回應員工抱怨工時少、工資低時，不但斥責對方「德不配位，必有災殃」，甚至事後逐一致電有份「讚好」抱怨的員工，要求提交辭職申請。

事件引起內地網民熱議，茶顏悅色其後發聲明，指事件為薪資調整後與員工溝通不足所導致的一場「鬧劇」，「把一場更需要溝通解決的誤會，硬生生導成了一場鬧劇」。創辦人呂良已為此深刻反省，並在內部發布致歉信。



綜合內地傳媒報道，事緣有員工在網上發文抱怨上個月的工資太低，在時薪只有6元至9元的情況下，人均工時亦只僅得11小時。連同補貼，最終到手的工資不足3000元，難以維生。未料有一名管理層在公司群組中發言批評員工的抱怨，「工作不努力還想拿高工資」、「為甚麼不夠，那是因為天天蹦迪，高消費怎麼夠」。該名管理層甚至稱員工是「德不配位，必有災殃」。

該名管理層的言論，瞬間惹起大批員工的怒火，但緊隨其後是更多「茶顏悅色」管理層加入罵戰，甚至包括有創辦人呂良。員工批評管理層此前盲目加開分店及增聘人手，「現在這裡的人都養不了還想養外人？」，管理層則指責員工未有體恤受新冠疫情影響下生意大減，「一個月虧2000多萬，你回我一句我活該，真是打一手好感同身受」。報道更提到，有管理層事後逐一致電有讚好抱怨的員工，要求提交辭職申請。

茶顏悅色在聲明中表示，事發是上月臨時關閉數十間分店後，導致有部分員工無法滿足正常工時甚至出現0工時，故公司在當月調整工資的算法。新算法為會有1700元的基本補貼，同時工時不夠167小時，只會按實際工時發薪。聲明指，由於說明及解釋工作不到位，不少員工新算法有疑問，並因此在社交媒體平台上出現其他不理解的聲音，更涉及人身攻擊及私隱洩漏。

茶顏悅色創辦人呂良。（微博）

聲明續指，罵戰的出現是呂良帶頭，但他是「出於保護雖有不當言論但非常年輕且想替公司發聲的小伙伴不被網絡暴力的初衷」。聲明又承認，共有15名員工被呂良致電要求辭職，其中14人已經聯繫並致歉。