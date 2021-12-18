新冠肺炎｜衛健委：元旦春節防疫需強化人員流動　防止「一刀切」

內地的新冠肺炎疫情出現反彈跡象。國務院聯防聯控機制周六（18日）召開記者會，就即將到來的元旦、春節期間防疫工作作出指示。至於是否還將採取「就地過年」的措施，國家衛健委表示，堅決防止「一刀切」、「層層加碼」，要因地制宜分類分區管理，最大限度減少對群眾生產生活的影響。



賀青華指，「兩節」期間疫情防控必須高度重視，強化人員安全有序流動，確保群眾度過健康平安的節日。（新京報）

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華指，「兩節」期間疫情防控必須高度重視，各項措施要在總結2021年「兩節」期間疫情防控經驗的基礎上，更加突出科學精準，強化人員安全有序流動，確保群眾度過健康平安的節日。

賀青華稱，中、高風險地區及所在的縣（市、區、旗）、所在地市的其他縣（市、區、旗）人員要格限制出行，執行特定公務、保障生產生活運輸等人員確需出行的，須持48小時內核酸檢測陰性證明。此外，亦要嚴格限制前往中、高風險地區及所在縣（市、區、旗）。

賀青華表示，高風險崗位人員應盡量避免出行，確有需要出行的要滿足脫離高風險崗位14天以上、持有48小時內核酸檢測陰性證明、在所在單位報備等三個條件。

賀青華又指，近期內地部分地區出現航空口岸、陸路口岸從事進口貨物的搬運人員，以及集中隔離點工作人員感染的情況，因此對相關人員要嚴格落實底數清晰、人員固定、規範防護、全程閉環、高頻核酸檢測、健康監測等防控要求。