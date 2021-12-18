王力宏離婚｜五年前已踢爆涉召妓　內地資深記者：真相終顯歲月中

王力宏宣布離婚後，前妻李靚蕾12月17日深夜以長文踢爆他私下混亂的感情生活，但其實有關王力宏私生活的爆料，早在幾年前就有狗仔揭露過，而12月18日，過去被稱為「中國第一狗仔」的卓偉再度發文提及此事，還原2016年爆料的始末，網友讀完後讚嘆留言：「原來卓偉才是娛樂圈唯一說真話的人。」



大陸一名記者在朋友圈發現，卓偉發文評論這起事件，他稱2016年秋天有一位台灣的狗仔攝影師提供了王力宏夜會嫩模、涉嫌召妓的爆料影片，當時他雖震驚，但還是頂住壓力公開，只是當時因為缺乏關鍵性證據，以及大眾對王力宏完美偶像形象的信任，王力宏以一句假新聞帶過，大眾也對其說法深信不疑。

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後來王力宏和李靚蕾結婚，卓偉坦言希望他已經浪子回頭，當一名稱職的好丈夫、好爸爸，但在12月17日看到李靚蕾的文章後，對其婚後遭遇感到不平，也對王力宏失望，同時支持李靚蕾的勇敢發聲，他說：「李靚蕾女士表示要做自己孩子最堅強的倚靠和最好的榜樣，我祝福她能夠做到，我相信她也一定能夠做到！」

最後卓偉以一首詩送給李靚蕾，「山盟海誓恨匆匆，良緣卻是一場空，嚴冬難擋春蕾綻，真相終顯歲月中。」

「中國第一狗仔」卓偉2016年曾爆料王力宏召妓，當時沒有人相信，如今隨著李靚蕾發文，卓偉還原當年事件。（微博截圖）

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