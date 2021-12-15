小學播南京大屠殺片學生受驚　屈穎妍指驚嚇才記牢：就是要你驚

屯門直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學早前向小一學生播放「南京大屠殺」戰爭真實片段，包括日軍處決百姓、嬰幼兒屍橫遍野的場面，不少學生觀看完短片後恐慌嚎哭，引起家長不滿。

「梁粉」專欄作家屈穎妍撰文，指應讓孩子接觸恐怖的歷史事實，又指看完片段被驚嚇才會對這段歷史刻骨銘心，直言：「血腥如《魷魚遊戲》的四級片，家長都不覺一回事跟孩子齊齊看齊齊追，南京大屠殺幾個『鬆郁朦』活埋畫面嚇得到你孩子？如果看完驚，更好，我就是要你驚，驚嚇，才會記牢，才會對這段歷史刻骨銘心。」



帶女兒到美沙酮中心看「社會陰暗面」：讓女兒記住吸毒的下場

屈穎妍在文中指，近代教育太仁慈、太保護，令孩子活在一個保護罩，「人人都是天使，沒有壞人、沒有醜角」，她認為此做法很不妥，於是特別帶女兒們看看社會的陰暗面，包括帶女兒到美沙酮中心及附近的公園，讓女兒記住吸毒的下場，「那間美沙酮中心位於市中心，門外有個公園仔聚滿癮君子，他們有的抱着電燈柱站着睡覺，有的流着口水鼻涕瑟縮一旁毒癮發作。女兒走過『道友陣』，緊張地捉着我的手說：『媽媽，好驚啊！』。我就是要你們驚，好好記住這些人，他們都是因為吸毒才變成這樣。」

稱驚嚇教育奏效

屈穎妍續指，驚嚇教育果然奏效，女兒以後一看到「毒」字，聯想到那些精神萎靡的癮君子畫面，就會記住吸毒的下場，「以後連遇到吸煙的鄰居，她們都苦心相勸：『叔叔別再抽煙了，否則將來你會攬住電燈柱睡在街頭！』」

屈指出，用震撼畫面讓孩子記住重要的事，比起講一些他們未必明白的複雜道理容易入腦得多，「有人又會認為恐怖印象會令孩子有心理陰影，我覺得問題在於，有沒有人在驚嚇中為他們從旁講解？」又指近日常常看到有孩子穿着韓劇《魷魚遊戲》的綠色運動裝戲服，也見過有孩子戴着戲中殺人者的面具通街走，反問「血腥如《魷魚遊戲》的四級片，家長都不覺一回事跟孩子齊齊看齊齊追，南京大屠殺幾個『鬆郁朦』活埋畫面嚇得到你孩子？」

她強調，小孩看完片段被驚嚇才會對這段歷史刻骨銘心，「如果看完驚，更好，我就是要你驚，驚嚇，才會記牢，才會對這段歷史刻骨銘心。」