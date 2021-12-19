內地十城出台政策鼓勵買樓　桂林派消費券補貼成交額1%

近日，廣西省桂林市向置業者發放消費券以鼓勵置業，置業者可獲得價值為成交合同額1%的消費券，以在本地商貿企業購買百貨、家電、車輛等。

11月以來，至少有10個城市出台鼓勵性置業政策，促進房地產市場發展。



桂林市16日印發關於《桂林市加大重點行業扶持力度衝刺四季度經濟工作若干獎勵措施的通知》。

《通知》提到，給予房地產開發企業經營貢獻獎勵。在12月，對五城區單個樓盤銷售面積3000平方米以上的進行排序，排第1位的，發放30萬元（人民幣，下同）消費券；排第2位的，發放20萬元消費券；排第3位的，發放10萬元消費券。

對置業者來說，購買五城區新建商品房也將予以補貼。按照《通知》，2021年12月1日至2021年12月31日期間，在桂林市象山區、秀峰區、疊彩區、七星區、雁山區購買新建商品房（含住宅、商業、辦公）的，按成交合同額的1%發放消費券補貼置業者。當局發放的消費券可在本地商貿企業購買百貨、家電、車輛等。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，桂林對於房企進行貢獻獎勵，有助帶動房企四季度經營業績的提振。同時，桂林在補貼給房企消費券的同時，有助於帶動其他領域的消費活躍，也是通過提振房地產來帶動其他產業的發展。

據內媒《澎湃新聞》統計，11月以來至少有10個地方出台鼓勵性的置業政策來促進房地產市場，包括湖北荊門、江蘇南通海安、重慶萬州、河南開封、河北保定、河南新鄉、廣西桂林、浙江金華武義、安徽蕪湖、湖南衡陽等。