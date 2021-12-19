新冠肺炎｜浙江再增15宗本土確診　取消61場雅思托福等涉外考試

內地新冠肺炎疫情持續，浙江省成為重災區，當地周日（19日）傍晚舉行防疫記者會，公布18日下午4時至19日下午4時，該省新增15宗確診病例（紹興14例、杭州1例）。

會上宣布，「能停的考試立即停止」，決定取消雅思、托福等8項、61場次的涉外考試，時間到2022年1月底。這兩項考試，將在明年上半年，視疫情情況，盡早安排考試。



據國家衛健委通報，昨日（18日）0至24時新增確診病例83宗，其中境外輸入病例39例，本土病例44例（浙江31例，其中紹興市25例、寧波市6例；陝西10例，均在西安市；廣東3例，其中東莞市2例、廣州市1例）。新增境外輸入疑似病例2例；新增無症狀感染者41例，包括本土4例。

浙江省在記者會上通報，12月18日16時至19日16時，浙江省報告新增確診病例15例（其中，紹興14例、杭州1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例。無報告新增無症狀感染者。

2021年12月19日，浙江寧波，等候解除封閉管理的鎮海招寶山街道西門社區。（視覺中國）

會上稱，自12月5日至19日16時，浙江寧波、紹興、杭州三地累計報告確診病例475例。其中，寧波累計報告確診病例74例；紹興累計報告確診病例372例；杭州累計報告確診病例29例。三地已累計開展核酸采檢1650.17萬人份，已出結果1619.81萬人份，除上述感染者外，其他均為陰性。全省納入隔離管控716170人，其中集中隔離65315人，居家健康觀察64898人，日常健康監測585957人。

會上宣布，針對當前疫情形勢，根據考試的輕重緩急，經慎重研判，明確：能停的考試立即停止，決定取消雅思、托福等8項，61場次的涉外考試，時間到2022年1月底。能緩的考試適當延緩，決定推遲大學外語三級、AB級考試，暫停部分因疫情隔離、居家觀察考生，參加大學外語四六級考試。這兩項考試，將在明年上半年，視疫情情況，盡早安排考試。

據介紹，從12月中旬到下月中旬，浙江原計劃舉行6項教育考試、8項涉外考試。教育考試分別是：全省音樂專業省統考、全國大學外語四六級考試、大學外語三級、AB級考試、全國碩士研究生考試、全省學考選考和高考外語考試、全國教師資格面試，這其中，國家教育考試4項，招生類考試3項，考生共約150萬人。