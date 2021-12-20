新冠肺炎｜內地增37宗本土確診陝西佔24宗　北京1宗曾赴西安考試

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（19日）內地新增本土確診病例37宗，本土無症狀感染者2宗。其中陝西佔最多，成為新的重災區，北京也有1宗本土確診曾前往陝西西安市考試。



本土確診病例方面，陝西24宗，其中西安市21宗、延安市2宗、咸陽市1宗；浙江10宗，其中紹興市9宗、杭州市1宗；廣東2宗，均在東莞市；北京1宗，在通州區。

本土無症狀感染者方面，雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州；陝西1宗，在西安市。

西安市中小學、幼兒園停課

在重災區陝西，據《華商報》報道，按照西安市疫情指揮部的要求，從今日（20日）起，西安市全市中小學、幼兒園居家觀測，同時停課不停學，復課時間另行通知。

此外，19日下午，西安市政府也宣布，西安市已全面開展全員核酸檢測。

西安市雁塔區小寨路街道長安中路33號長安大學校本部住宅區和北院宿舍區在19日調整為高風險地區。西安市目前共有高風險地區1個，中風險地區13個。

陝西官方18日召開新聞發布會，表示初步判定此次疫情為境外輸入引起，具體傳播過程尚不清晰，後續疫情仍處於快速發展階段。陝西已對9日至16日期間報告中的12名本土病例完成了全基因測序，所有12人的測序結果均與4日巴基斯坦伊斯蘭堡PK854入境航班報告的境外輸入病例高度同源。

北京1宗本土確診曾赴西安

據北京衛健委通報，19日新增的1宗本土確診現住通州區宋莊鎮華卿畫室宿舍。11月28日前往陝西省西安市考試，12月14日返京，12月19日核酸檢測結果為陽性。

另外，19日廣東新增本土確診病例2宗，為東莞報告，均在納入集中隔離的密接中發現。