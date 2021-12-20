王力宏李靚蕾離婚｜中國婦女報再發聲：全職主婦警惕脫離職場風險

長期在中國大陸發展的台灣歌手王力宏被前妻李靚蕾曝出私生活混亂，隨着李靚蕾提供越來越多的證據，王力宏迅速成為輿論焦點並遭到網民和中國官媒一致唾棄。王力宏12月20日發文稱準備暫時退出工作，陪伴父母和孩子。

官媒《中國婦女報》兩度就事件發表評論，繼批評王力宏稱其私生活放縱無度以及「表演人設」後，新一篇評論則聚焦全職主婦，呼籲她們「警惕脫離職場的風險」。



12月20日，王力宏在微博發文道歉稱，「男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」

王力宏在聲明中表示，將暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，並表示會將李靚蕾和三個孩子住的房子過户到女方名下。

不過對比李靚蕾接二連三的證據以及面對質疑時的底氣十足，王力宏的回應則被留言區嘲諷是變相承認。有網友稱，聲明翻譯一下就是，「不敢犟嘴了，解釋不了了，愛咋咋地」。有網友直接表示，「暫時退出工作？？你是要永久退出了吧」。

+ 2

根據此次事件梳理，12月15日下午，王力宏發微博表示已提出離婚申請，稱私生活簡單單純，和李靚蕾會是永遠的一家人。證實王力宏與李靚蕾離婚。

12月17日，李靚蕾發長文控訴王力宏，指其私生活混亂、召妓、約炮，還不斷催生，多年來自己一直被王力宏及家人羞辱和冷暴力。

新加坡籍華語流行樂雙胞胎女子組合By2中的孫雨隨之被曝出介入王力宏婚姻。12月18日凌晨，By2工作室曬出報案回執，稱已就誹謗報警。隨後，李靚蕾轉發by2工作室微博回嗆，向其索要警方聯繫方式稱要提供證據。

12月19日，台媒發布王力宏爸爸手寫信，王爸爸稱李靚蕾當年靠懷孕上位，婚後她和王力宏的矛盾一直很多，說兒子不是敗類，也沒有出軌。

當日，李靚蕾回應王力宏父親手寫信，稱「王爸爸年紀這麼大了還要為了45歲的兒子出來說這樣謊」，感到很心痛，她並讓王力宏站出來自己面對，在19日下午三點前公開道歉，否則會起訴。

中共中央紀委國家監委網站12月19日以不點名的方式說，「人設崩塌」最近又成輿論關鍵字，並重申對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」。

官媒《中國婦女報》兩度評價王力宏事件。繼批評其私生活的放縱與無度，以及肆意妄為、表演人設，稱德行有虧的「明星」註定只會成為「流星」後，該報周一（20日）再次發聲，提及全職主婦的處境，指要「防範以『愛』為名的傷害，警惕脱離職場的風險」。

該報評論指，家庭是推進性別平等的重要場域。無論明星還是普通人，情感婚姻都絕不應當是以「愛」為名、滋長落後性別觀念的陳腐溫床。在男女平等已成共識的今天，我們需要風氣清朗的社會環境，需要健康先進的性別觀念更加深入人心，外化於行，更需要在女性追求全面發展、自我實現的道路上，給予其更多的助力、支持與尊重。