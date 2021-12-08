直播帶貨一秒賣三千包咖啡　盧旺達「網紅」大使：感謝中國支持

外國駐華大使走進直播間帶貨已不稀罕，去年以來已有埃塞俄比亞、南非、坦桑尼亞、烏拉圭多等國駐華大使擔當本國商品「代言人」。其中盧旺達駐華大使基莫尼奧（James Kimonyo）被譽為非洲國家政府官員第一個步入中國直播間的「網紅」，他近日表示，幾年前，盧旺達的產品在中國還不太為人所知，但通過直播，銷售額增長了近40%。



2019年底來華的基莫尼奧是首次常駐亞洲國家，據了解，2020年，基莫尼奧就先後5次走進中國電商直播間親身為祖國特產帶貨，一次直播助農活動中，他與中國網紅同台推介名為「大猩猩」的盧旺達咖啡品牌，結果創下5分鐘售空2000包的銷售記錄；而與聯合國副秘書長維拉松圭在中國直播間一次帶貨活動中，他又創下3000斤咖啡豆被秒空、相當於一秒賣出一年銷量的創舉。

基莫尼奧多次走進中國電商直播間親身為祖國特產帶貨。 （廣東衛視《絲路匯客廳》 圖）

日前，基莫尼奧上海南衛視《全球國貨之光》節目，再次為本國特產直播帶貨，也是他連續第二年到該節目。為讓觀眾體驗原汁原味的非洲文化，他在節目開場時與身穿盧旺達傳統服飾的舞者共同秀起了自編舞蹈，之後便快速進入狀態，「您可以從超市購買這種辣椒醬......要當心，它很辣！」、「盧旺達擁有最好的茶，綠茶、紅茶、白茶、有機茶和香料茶，目前已經在中國市場找到了自己的定位」。

周日（5日），基莫尼奧向澎湃新聞表示，產品在直播中很快就賣光了，1秒鐘就賣了3000包咖啡，「同時每次直播後，我們都會得到大訂單」。他又指，自己對媒體相關報道感到非常興奮，而盧旺達民眾對中國直播帶貨的反應非常積極，銷量亦激起興趣種植更多農產品，比如辣椒。他認為，直播是一個為盧旺達產品開拓市場，為該國農民增加收入的機會，並為此感謝中國政府的大力支持。