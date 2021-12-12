新冠肺炎｜陝西今增2宗確診病例　西安多個社區暫停接種疫苗

陝西省衛健委公布，該省今日（12日）新增1宗本土病例，1宗境外輸入病例。截至目前，陝西省累計報告本土確診病例265宗，境外輸入確診病例456宗。

據西安市疫情指揮部通知要求，西安市十里鋪華清園社區衛生服務站、滻灞禦錦城社區衛生服務站，以及雁塔區曲江凱旋門社區衛生服務站，即日起暫停新冠疫苗接種工作。



陝西省衛健委指，本土確診病例是26歲女患者郭某，為西安市雁塔南路紫薇永和坊子牛門診部工作人員。12月11日，在重點行業人員例行核酸檢測中，郭某單採樣本核酸檢測結果異常，她隨即被轉運至隔離酒店隔離，當晚西安市疾控中心覆核結果為陽性，今日經市級專家組會診後確診。目前，郭某已被轉運至定點醫療機構隔離治療。

境外輸入確診病例為37歲雲南籍男患者楊某某，是12月1日布魯塞爾至北京HU492航班乘客。該航班到達第一入境點西安咸陽國際機場後，機上全部人員落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌跡。該乘客隔離期間核酸檢測結果陽性，經市級專家組會診後確診。目前，楊某某在定點醫療機構隔離治療。

西安市政府召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。（微博＠陝西都市快報）

據西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，截至今日下午3時，西安市已追蹤管控密切接觸者486人，125人核酸檢測陰性，其餘正在檢測。其中，與郭某同工作單位27人、同住宿6人，核酸檢測均為陰性。排查管控風險人群1451人，核酸檢測全部陰性。

西安市衛健委主任劉順智介紹，西安市相關區縣、開發區已對郭某居住和工作場所實施封閉管理，對流行病學調查發現的10個風險點位已封控並進行消殺。 截至今日下午1時，累計核酸檢測環境樣本580份，其中有8份樣本檢測結果呈陽性，均在郭某工作場所，其餘結果均為陰性。