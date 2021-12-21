立法會選舉｜投票率創回歸以來新低　外交部：投票率並非民主指標

2021年香港立法會選舉結束，投票率僅三成，較2016年選舉低約28個百分點，是香港回歸以來地區直選投票率最低的一次。中國外交部趙立堅回應指出，選舉投票率的高低從來就不是選舉制度民主性的指標。



在12月21日舉行的中國外交部例行記者會上，香港電台記者提問稱，「香港立法會選舉投票率創下新低。發言人對此有何評論？」中國外交部發言人趙立堅指出「投票率的高低從來就不是選舉制度民主性的指標」，他表示，「如果投票率能決定選舉合法、民主與否的話，那麼請問，如何解釋紐約市長選舉投票率只有23%」。

2021年12月20日，香港民主建港協進聯盟（民建聯）成員贏得立法會選舉後向媒體發表講話。（AP）

趙立堅回應提到，選舉投票率的高低從來就不是選舉制度民主性的指標。衡量選舉制度優劣的標準，是能否選賢任能。他表示，就這次選舉來說，最重要是看能否落實「愛國者治港」原則，能否選出有能力的愛國者進入特區管治架構。

趙立堅繼續解釋說，如果投票率能決定選舉合法、民主與否的話，「那麼請問，如何解釋紐約市長選舉投票率只有23%，法國地方選舉投票率為32%？難道這些地方選舉都不合法嗎？」

趙立堅介紹稱，香港第七屆立法會選舉公開、公平、公正、有序進行，依法選出90名立法會議員，當選的議員背景多元，構成均衡，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性，能切實推動香港社會整體利益和各界別、各階層利益。他強調，「事實說明，這是一次非常成功的民主實踐。」

2021年12月19日，香港選舉工作人員在一個投票站清點選票。（AP）

趙立堅表示，「個別人之所以炒作本次香港立法會選舉投票率，是因為他們要質疑新選舉制度的民主性、合法性、干預破壞香港憲制秩序。他們的伎倆十分可笑，完全是顛倒是非。」

香港19日舉行立法會換屆選舉，投票率為30.2%，較2016年香港立法會選舉投票率低約28個百分點，是香港回歸以來地區直選投票率最低的一次。香港選舉管理委員會主席馮驊對此表示，一貫不評論投票率，並稱投票和點票過程十分順暢。