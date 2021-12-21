立法會選舉｜G7及歐盟稱港民主被侵蝕　港府斥罔顧事實、歪理抹黑

七國集團（G7）與歐盟就立法會選舉發聲明，批評選舉削弱香港在「一國兩制」原則下的高度自治，又稱：「（七國集團）注意到12月19日香港立法會選舉結果，對（香港）特別行政區選舉制度的民主受到侵蝕表示嚴重關切。」

特區政府發言人回應指，堅決反對這7個國家及歐盟作出罔顧事實、歪理抹黑，企圖污蔑香港立法會換屆選舉，強調經落實完善選舉制度後的選舉，已在本月19日成功舉行。



港府發言人指，完善選舉制度令「愛國者治港」原則得以全面落實，確保立法會議員均為愛國愛港及國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸人士，又指獲選的立法會議員來自不同背景及政治光譜，多元性彰顯經完善選舉制度的廣泛代表性及政治包容性。

發言人指，獲選的議員分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉產生，平衡香港的整體利益、界別利益和地區利益，認為立法會選舉保障均衡參與性，各候選人公開、公平、良性競爭，反映了新選舉制度的公平性和競爭性。

發言人批評，這7個國家和歐盟代表偏激地誣捏「一國兩制」被削弱，暴露了他們的用心不良，刻意作政治攻擊，強調「一國兩制」確保香港長期繁榮及穩定，在香港特區全面準確實踐，不走樣、不變形。

李家超：港英時期根本完全沒有民主可言

政務司司長李家超今日出席明匯智庫五周年慶典致辭時指，這些國家維護香港權利和自由等，視而不見，避而不談，足證用心不良。他非常支持中央率先以《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書先發制人，清楚指出港英時期根本完全沒有民主可言，回歸後的民主制度，都是按中央政府依照《憲法》和《基本法》建立，而非來自英國或任何外國的偽善關心。

財政司司長陳茂波下午出席粵港澳大灣區金融發展新機遇論壇致辭，稱剛過去的立法會選舉順利舉行，標誌着繼香港國安立法實施以及選舉制度完善後，香港已經重回正軌、由亂轉治，現在正步向由治及興的新階段，「希望各位朋友繼續支持特區政府的工作，和我們一起合力推動金融市場的蓬勃發展，把握粵港澳大灣區的機遇，同時貢獻國家的蓬勃發展。」

許正宇：外國勢力不願接受「愛國者治港」得以落實

財經事務及庫務局局長許正宇在「新時代 新征程 新作為—粵港澳大灣區金融發展新機遇」論壇發表主題演講「灣區金融合作新篇章」，稱香港今天得以走上政治新程、迎來更多新機遇，當中離不開國家堅實支持，他又留意到，在香港特區第七屆立法會順利組成後，依有外國勢力作出罔顧事實、毫無理據的指控，企圖抹黑香港這次選舉。

許正宇稱：「他們不肯接受的事實是，完善選舉制度令『愛國者治港』原則得以全面落實，獲選的立法會議員來自不同背景及政治光譜，彰顯廣泛代表性及政治包容性。他們分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉產生，保障了均衡參與性。是次選舉中各候選人的良性競爭也反映公平性和競爭性。因此我堅決反對任何來自外部和內部的破壞力量和政治圖謀，任何嘗試干擾香港特區按《基本法》所推展的民主發展肯定不會得逞。」