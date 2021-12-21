立法會選舉︱潘焯鴻選情被高估？　民研數據指曾獲49%支持

香港民意研究所今日（21日）公布立法會選舉調查分析，其中在地區直選數字方面，民研在選前作電話調查數字之中，20名獲得較高支持的候選人，最終有19人都成功當選，唯獨港島東的潘焯鴻未能勝選，而且誤差非常明顯，足足達38個百分點。



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成功「點中」19名當選人 梁熙僅得11%支持

調查在12月9日至14日進行，以抽樣形式訪問891名選民。民研在選前沒有公開相關數字，待選舉後才公布。

調查結果顯示，20個地區直選當選人之中，有19人都在該調查之中排名當區首兩位，即當選門檻。唯獨潘焯鴻在港島東原先得到49%支持，遠遠拋離其他候選人，當時梁熙亦只得11%支持。觀乎最終的得票，潘焯鴻只得到14,435票，而港島東總投票人數為131,828名，只佔10.95%。

民研副行政總裁鍾劍華於發布會上表示，今次選舉期間受到許多方面的壓力，但不會退縮，又認為今次選舉投票率只有三成，官方仍然聲稱新選舉制度很受歡迎，這很難自圓其說，「咁樣係唔會爭取到更多支持，只會令政府同民間個距離愈來愈遠。」

民研行政總裁鍾庭耀指，會繼續在合法的範圍內，為社會提供理性、客觀、科學的民調數據，「一些科學的民調數據，希望大家盡量不要用政治的眼光去看待它」。