立法會選舉︱五眼聯盟斥侵蝕民主　新華社：印證五眼是色盲與弱視

香港立法會選舉12月19日舉行後，「五眼聯盟」外長20日發表聯合聲明，指香港選舉制度的民主成份受到侵蝕，新華社12月20日發表文章反擊，指這是五眼聯盟國家干涉中國內政和香港立法會選舉的又一例證，再次印證五眼聯盟的色盲與弱視，指它們無視踴躍投票的百萬港人，無視「五光十色」的當選人。



五眼聯盟包括英國、美國、澳洲、加拿大及新西蘭。

新華社12月20日晚上發表題為「五眼聯盟的色盲與弱視」的評論文章，批評五眼聯盟國家對香港立法會選舉肆意抹黑詆毀，重複一貫宣揚的陳詞濫調。

文章批評這五國「無視踴躍投票的百萬港人，無視『五光十色』的當選人，無視『愛國者治港』的新秩序，還沉溺在企圖搞亂香港、『以港遏華』的迷夢當中」，並指這真是可笑可嘆。

香港2021年12月19日舉行第七屆立法會選舉。圖為2021年12月20日，候選人慶祝贏得立法會議席後離開舞台。（AP）

文章指「五眼聯盟」是色盲與弱視，原因是因為他們看不見香港選民的踴躍和熱情、看不見這次選舉體現香港民主的五光十色，也因為他們看不見新選舉制度正本清源、築牢屏障，香港確立了「愛國者治港」新秩序。

文章稱有超過130萬香港選民12月19日冒着疫情風險和寒冷天氣，走出家門奔赴投票站，形容是「厭倦了『政治惡鬥』的香港選民對良政善治充滿期待。」文章又指這次選舉的當選人有土生土長的香港人、有講普通話的「港漂」、有議會經驗豐富的人連任，也有政治素人加入等，認為「他們思想觀念、政治取態、利益訴求各不相同，可謂五光十色、多姿多彩，前所未有的廣泛多元。」

新華社文章批評美國西方勢力關心香港民主是假，插手香港政治、干涉中國內政是真，又指「美西方的破壞干擾不會得逞，美西方的亂港制華『大計』不會得逞。看來『五眼聯盟』不僅『視力』有問題，腦子也得換換了。」

五眼聯盟、G7與歐盟相繼發聲

「五眼聯盟」外長之前在12月20日發聲明，指對香港選舉制度的民主成分受到侵蝕表達嚴重關注，並指「我們希望香港成功，然而損害香港權利、自由和高度自治的行為，正在破壞我們這個共同願望。」

七國集團（G7）與歐盟之後也加入行列，就香港立法會選舉發布聲明，批評選舉削弱了香港在「一國兩制」原則下的高度自治。