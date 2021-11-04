新病例半月破五百　上海迪士尼示範零傳播政策好方案？｜時事焦點

內地多地近期爆發新一輪新冠肺炎疫情，當中「旅行團傳播鏈」共造成13省區市逾400宗陽性個案。

適逢此時，中國工程院院士鍾南山接受官媒中國國際電視台採訪時直言，相較於有些國家「感染後再治療」的做法，中國的「零傳播政策」並非成本過高。

然而，零傳播政策要求各地進行強有力的監管和防控，但各地的執行力度和舉措大相徑庭，亦引發不少討論，如「有出無入」的北京及疫下依然能在迪士尼放煙火的上海的對比等，在處於邊疆的雲南瑞麗，嚴密的防控政策更是令前市領導亦罕有發文作國家級層面的呼籲。

就着近期內地疫情最新狀況，本文將為大家一一疏理。



上海7人旅行團引爆疫情

內地爆發的新一輪疫情蔓延多地，並以旅行團為主要傳播鏈。回溯本輪疫情，10月9日，一個由7人組成的旅行團由上海出發，在甘肅、內蒙古多地遊玩後再落地陝西西安。據此前報道，這次疫情最先確診的是62歲女子閆某及其65歲丈夫，兩人均為上海某高校退休教師，他們在上海、內蒙古檢測為陰性，但在甘肅檢測結果異常，並最終於西安檢出陽性結果，於10月17日確診。隨後，旅行團成員全部確診。而在內蒙古的額濟納旗，團員曾多次去到名為「桐楠閣」的餐廳，隨後，餐廳5名員工確診。

據《北京日報》統計，自10月17日西安報告2宗陽性病例以來，十幾天的時間裡，全國累計報告新增本土陽性病例超500宗，涉及17個省市區；其中「旅行團傳播鏈」共造成13個省市區426宗陽性感染者。在「旅行團傳播鏈」方面，陽性感染者的軌跡或基因測序與內蒙古、甘肅等地有直接或間接關聯，波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川、重慶、山東等省區市。（點擊閱讀相關文章）

「旅行團傳播鏈」波及13省區市。圖為青海省西寧市城西區一核酸檢測採樣點。（中新社）

額濟納旗實施「足不出戶」抗疫 近萬遊客滯留

在疫情來勢洶洶下，內蒙古額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部10月24日晚發布公告，宣布自10月25日零時起對廣大居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。不聽勸阻擅自外出並造成嚴重後果者，將依照法律法規嚴格追究民事、刑事責任。公告又表示，廣大居民和遊客在足不出戶（店）居家抗疫期間，在用餐、用藥和其他生活物資保障方面，居民可聯繫社區或小區值守工作人員進行代買代送服務；遊客可聯繫酒店工作人員、商家、志願者進行代買代送服務。

不過正值當地觀賞胡楊林的旅遊旺季，據官方數據，因疫情滯留當地的遊客接近1萬人，分別來自川渝、廣東、華北、華東等全國各地。當中大部分人更是中老年遊客，為當地帶來巨大挑戰。額濟納旗新冠肺炎防控工作指揮部指出，針對旅行團成員的用藥需求，當地由專人購買送到酒店。

除了有缺藥情況，三餐同樣是所有人的難題。如來自廣東的劉夢鈴表示，其住的賓館正好在封控區，每日免費配送一頓午餐，偶爾也會改成晚餐，剩下兩餐就要自己想辦法。不過，外賣、超市也不配送，街上空無一人。賓館老闆表示無能為力，大多數酒店都買不到物資，但更關鍵是酒店只對散客負責，包括劉夢鈴等跟旅行團的人，要旅行社自己想辦法。對此劉坦言，自己對飢餓有了新的體驗，一個小麵包她掰成兩半，不敢一次吃完。（點擊閱讀相關文章）

鍾南山：「零傳播政策」是低成本策略

鍾南山指「零傳播」或「零容忍」是不得已而為之。（中新社）

就應對新冠肺炎疫情的策略，中國工程院院士鍾南山接受官媒中國國際電視台採訪時表示，「零傳播」或「零容忍」是不得已而為之的辦法，因為新冠病毒的傳播太迅速，複製指數太高，儘管有疫苗，全世界的病死率仍在2%左右，這樣高的病死率是不能夠容忍的。

他又指，採取「零傳播」做法成本確實是很高的，但是和不管它、放開它相比，後者成本更高。他指出，一些國家採取了全部放開的方法，最近兩個月出現大量感染，又要開始收縮，這樣一來一回，成本更高，對民眾、社會的心理影響也更大。他表示，中國這種防疫策略會持續多久，取決於其他國家的疫情防控，「中國做得再好，只要有開放、有輸入，肯定還會有傳播」。（點擊閱讀相關文章）

江西一縣「一律轉紅燈」 北京「有出無入」

雖然，「零傳播」、「零容忍」一再被強調，可在是次疫情中，各地的執行力度和舉措在輿論場引發了較多關注。除了「足不出戶」的額濟納旗，還有「一律轉紅燈」的江西鉛山、將健康碼統一變更為「黃碼」的黑龍江省黑河市及「有出無入」的北京等等。

其中，江西省上饒市鉛山縣葛仙山鎮10月30日新增一新冠肺炎確診案例，是葛仙村度假區仙村客驛餐廳的工作人員。鉛山縣交警則發通告稱，因疫情防控需要，從10月30日起鉛山縣紅綠燈「統一調整至紅燈」，希望減少當地人員和車輛的流動。但該公告30日晚間突然被刪除。當晚《南方都市報》記者詢問鉛山縣交警大隊，交警表示，闖紅燈按違章處罰的規定依然生效，「如果真有急事需要開車出門，不闖紅燈的話只能一直右轉。」建議當地市民非特殊狀況不要出門。31日，全縣紅綠燈已恢復正常。（點擊閱讀相關文章）

在黑龍江省黑河市，當地政府則因疫情嚴峻，為「進一步嚴格管控措施」而將黑河市戶籍居民的「龍江健康碼」統一變更為「黃碼」，這加上「一律調整至紅燈」皆引發網民討論，認為是「出怪招」、「沒必要」、「一刀切」等。

近日，北京升級了防疫措施。（AP）

即使在首都北京亦在是次疫情中難逃「一刀切」的「指控」，10月31日，微信公眾號「天下說法」便發文章《為何出京後回不了北京，陷入死循環》，描述作者一個助理，10月27日從北京出差去山西，預計次日返京，不料「就這麼踏上了流浪之路」，「買了高鐵票卻進不了高鐵站」，「市民熱線12345、社區、12306以及能求助的電話，都打了無數遍，還是不行」，「最近沒去過中高風險地區，打過疫苗，核酸陰性，行程碼綠色，卻回不了北京」，而之所以會這樣，是因為「北京突然升級了防疫政策」。（點擊閱讀相關文章）

瑞麗前領導：長期封城防疫淪死結 籲國家關愛

10月以來，瑞麗市檢出多宗本土病例。（人民視覺）

轉眼看地處中緬邊境的雲南瑞麗，當地在疫情持續衝擊下，實行了嚴格的防控措施，以邊境貿易、玉石珠寶生意為主要形式的經濟深受影響乃至被迫停擺，多名民眾表示，瑞麗全市幾乎90%的行業已停擺大半年，亦有自稱是瑞麗學生的網民稱，今年8月3日，瑞麗再次封城至今，在每天只有兩個離瑞名額的政策下，自己和家人有家不能回，這一年沒有任何收入，內心處於崩潰邊緣。

在這背景下，曾在瑞麗掛職副市長的戴榮里在個人公號發文《瑞麗需要祖國的關愛》，寫道：「讓一個小城在承受更多責任的同時，應該給這個小城更多到位的關心。既然小城承擔了國門的防控責任，祖國母親這時候就要伸出有力的大手，護衛一下這個飽受折磨的孩子。 」他又指長期的封城，形成了這個城市發展的死結。恢復生產和必要的經營顯得十分急切。政府應該總結經驗教訓，兼顧大局和局部、民生和管控的各個側面，綜合考慮治理方案。

戴榮里罕有發文向國家求援。（微博＠吉林台郝峰）

他強調，求生重在自救，恢復生產和貿易是十分必要的，在保護措施相對嚴密或者可控的情況下，適度開放一些經營場所是必要的；國家應該給予瑞麗大量的財物支持，大量公益組織，也應該在這時伸出有力的援手。事後，現任市長尚臘邊回應稱，文章為個人觀點，所用資料過時，瑞麗暫不需要外地援助，請外界關注官方的訊息。市委書記毛曉也回應稱，接受援助需要相關程序和審批，目前上級已給予很多支持。（點擊閱讀相關文章）

上海迪士尼3.3萬人檢測 煙火如常釋放

縱使在「零傳播」、「零容忍」下，強有力的監管和防控層出不窮，但也有更顯溫暖、人性化的例子，也讓「人民需要什麼樣的防疫」的問題重新被討論。10月31日，杭州蕭山區報告一宗新冠確診病例，患者曾在上海迪士尼樂園遊玩。為配合疫情防控，上海迪士尼當晚發出通知，迪士尼樂園和迪士尼小鎮停止遊客進入，所有遊客離開前需接受核酸檢測。

面對突如其來的疫情防控，上海迪士尼樂園內幾萬名遊客卻於晚上11時全部採樣完畢，期間萬聖節巡遊、煙花等戶外演出如常舉行。不少網民紛紛在社交平台稱讚「這就是上海」，更笑言是「最浪漫的一次核酸檢測」。

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事後，國家傳染病醫學中心主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏醫生通過其微博，就上海迪士尼防疫工作發聲。他表示，「疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」（點擊閱讀相關文章）