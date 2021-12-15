上海迪士尼疑飢餓營銷新角色公仔炒至過千元　消費者願以茅台交換

迪士尼全新角色玲娜貝兒（LinaBell），自今年9月29日發布以來，就頗受年輕人的喜愛，其「周邊產品」更是供不應求。近日，上海迪士尼發售了3款玲娜貝兒公仔產品，惟開售即售罄，而原價219元（人民幣，下同）的公仔被炒至幾千元高價後，亦未有令消費者望而生畏，更是有人坦言要以高檔白酒貴州茅台進行交換。



綜合內地媒體報道，玲娜貝兒自亮相後就成為「流量女星」，相關產品成為搶手貨。上海迪士尼12月10日公布指，3款玲娜貝兒公仔產品自12月12日晚8時開啟網絡預訂，且均採取「線上預約+線下購買」的發售方式，即是成功預約的人才有資格到指定門店進行購買，「季節性商品數量有限，售完即止。」

通道開啟後，眾人便開始「瘋狂」預約，惟不少人發現預約頁面出現空白、無法打開等情況，經過逾1個小時耐心等待後，頁面顯示所有預約已滿。其後，大量消費者在網絡吐槽指玲娜貝兒相關產品難搶。

在供不應求的局面下，玲娜貝兒公仔很快被炒至售價的10倍價格，更有黃牛叫出1萬元「天價」售賣3件產品，引發廣泛關注。話題「玲娜貝兒玩偶價格太離譜了」周二（14日）登上微博熱搜，上海市消保委亦對此事表示關注。

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上海迪士尼回復消保委查詢時指，「目前貨源短缺的原因是短期內的巨大需求量和疫情等因素影響下的生產瓶頸。迪士尼將在未來幾個月不斷補貨並繼續加大補貨數量，盡快為更多遊客提供大家心儀的商品。」此外，對於網民質疑「黃牛優先搶」的問題，上海迪士尼則指，不會製造飢餓營銷。

據公開資料顯示，今年9月29日，上海迪士尼發布新角色玲娜貝兒，角色形象為一隻粉色的小狐狸，角色設定為有好奇心、聰明、能在解決問題和解開謎團中找到快樂等。自發布以來，玲娜貝兒就受到年輕人及粉絲的歡迎，微博相關話題閱讀量達到6億，討論超過393.2萬次。

對於玲娜貝兒如此火爆的現象，上海復旦大學教授認為，玲娜貝兒不僅僅被網民當作一個玩偶，而是一個「擬人化」的存在，滿足了粉絲的期待，讓粉絲過了一把「養成」的癮。