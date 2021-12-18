黃明志返大馬被捕「人間蒸發4小時」　身陷8單官司其中1件已判刑

【黃明志／玻璃心】來自馬來西亞的音樂鬼才黃明志作品數量豐富、風格百變，在華語音樂圈開拓出屬於自己的一片天，然而敢說敢做的他，卻是大馬政府眼中的問題人物，過去他曾在返國時遭到逮捕，4個小時後雖然發文報平安，但還是讓歌迷捏了一把冷汗，不過他本人倒是老神在在，近日在視網膜的節目《膜飯食刻》中提到，他進出馬來西亞機場的「小房間」，次數已經高達80幾次。



視網膜好奇黃明志製作、演唱了《玻璃心》之後，不怕不能去大陸嗎？他沒想過這問題，但認為應該不至於，「因為我不是台灣人，我是外國人啊！」他也提到馬來西亞政府和中國關係很好，相信應該不會不能去，但他話鋒一轉補了一句：「只是他們偶爾會開飛機過來，來領空那邊干擾一下，然後我們政府有講兩句，然後就算了，大家就很開心繼續過日子了。」

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直率的發言讓一旁的視網膜捏了一把冷汗，「希望講這段之後，不會讓你回去馬來西亞機場，又被叫去小房間。」不過黃明志倒是一副坦然的模樣，他說被逮捕進「小房間」已經高達80幾次，有時候遇到熟悉的警察，流程會快一點，有些則會故意拖時間，甚至碰到不熟悉流程的菜鳥航警，他還會教對方，看來的確是經驗豐富！

事實上，黃明志因為爭議作品身上背了不少官司，他算了算大概有8個案件，其中1個已經判刑，還有3件案件正在打官司，他坦言雖然因為作品被關、被判刑，但換個角度想也很感謝大馬警察、政客，他們的行為反而讓更多人聽到他的作品，黃明志樂觀地說：「當然我失去的更多，可是我也很珍惜我得到的。」

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