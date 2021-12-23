北京上海等多地明言追稅　汪峰章子怡馮小剛等多人退出持股公司

內地網絡主播、直播帶貨「一姐」薇婭（原名黃薇）因偷逃稅遭重罰。隨即多地掀起一波查稅風暴，要求藝人主播等自查，年底前糾正涉稅問題。在此之際，據傳著名導演馮小剛、男星張國立、歌手汪峰、女星章子怡等多名藝人紛紛有所動作，接連退出持股公司。



薇婭被處罰事件下，12月22日,北京、上海、廣東、江蘇、浙江等多地稅務局相繼發布通告，要求明星藝人、網絡主播等人員年底前進行自查並糾正涉稅問題。

據上述五省市稅務局通告，為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網絡主播等，需抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於2021年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題。

新浪網12月20日引述企業查詢軟件天眼查App顯示，近日新影佳映（新沂）電影文化發展有限公司發生工商變更，原股東汪峰、章子怡、海清（本名黃怡）等退出該公司股東行列；退出前分別持股2.25%。目前，汪峰與妻子章子怡關聯公司僅剩一家。

另外，深圳凱華聯誼文化投資有限公司亦發生工商變更，張國立、馮小剛、王忠磊、王忠軍等退出股東行列，同時王忠軍不再擔任董事職位。

報道又稱，海口樹獲企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）發生工商變更，演員賈乃亮及其姊賈珊退出合夥人行列，新增合夥人蔡巧、趙紅岩同時，該企業執行事務合夥人由賈珊變更為趙紅岩。

資料顯示，內地目前有超過9,700間藝人經紀相關企業，名稱有「工作室」字眼的數量超600間，其中個人獨資企業和個體工商户佔比達99.5%。

與此同時，近年內地藝人經紀相關企業註銷量增長明顯，截至12月21日，以工商登記為準，今年已有1,000多家藝人經紀相關企業已註銷。

今年以來，內地娛樂圈醜聞不斷，藝人不僅被頻繁曝出德行不端、私生活混亂，更是牽出明星天價片酬、陰陽合同、偷稅漏稅等違規操作。