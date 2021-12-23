聖誕節｜廣西融安禁師生過節籲舉報國保　官方：希望弘揚傳統文化

內地近年來不時出現抵制「洋節」現象，在聖誕節即將來臨之際，一份由廣西柳州市融安縣教育局發布的「關於弘揚民族傳統文化禁止過洋節的通知」在網上流傳，引起熱議。融安縣教育局周三（22日）回應指文件屬實，其目的是希望弘揚中華優秀傳統文化。



上述通知文件的對象為融安縣各中小學和幼兒園，內容稱，帶有濃郁宗教色彩的西方節日「平安夜」、「聖誕節」即將到來，節日受到國內一些年輕人追捧，商家亦藉機造勢，營造氣氛，對傳統文化造成嚴重衝擊。根據上級文件精神，縣教育局決定禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動。通知還附上融安縣公安局國保大隊的舉報電話。

由融安縣教育局發布的「關於弘揚民族傳統文化禁止過洋節的通知」引起熱議。（融安縣教育局）

事件隨即引起網民爭議，有人認為西方節日確實衝擊中國傳統，校園尤其要正確引導學生，弘揚傳統文化，甚至有人認為太多人崇洋媚外，洋節必須杜絕。不過也有許多反對聲音，如認為過節與否純屬個人自由，「一刀切」涉嫌懶政，也有人認為「不提倡不鼓勵就好了」。

周三，融安縣教育局工作人員證實了該通知，並稱其是針對系統內學校內部文件，但被人放上了網絡。

據他介紹，這是融安縣教育局第一次發類似文件，且只針對平安夜和聖誕節，不針對其他西方節日，至於目的是希望弘揚中華優秀傳統文化，但他同時指出可能用「禁止」有點過火，引起了輿情。據透露目前還沒有相關舉報，若收到舉報，他們會建議過洋節者換一種形式，盡量弘揚民族傳統文化，如涉及個人信仰則可以小範圍地個人過。

另外，當地一間幼兒園的人員透露，園方已接到相關通知並會嚴格執行，又稱自前幾年中央下發弘揚傳統文化的文件後，該校已不過西方節日，平時活動都以中國傳統節日為主，如冬至日會讓學童體驗包餃子。

近年，抵制洋節的戲碼在內地一再上演，如2018年12月，河北廊坊官方曾在一份名為《關於做好聖誕節期間執法監管工作的通知》中稱，要取締沿街擺放的聖誕樹、聖誕老人等相關物品。

去年11月，黑龍江哈爾濱工業大學一名宿管阿姨稱要藉「西方感恩節」感謝同學並分發糖果，未料有學生竟威脅向校方舉報，令該阿姨不得不道歉。同年聖誕前夕，湖南衛視旗下網絡平台「芒果TV」的綜藝節目《明星大偵探》第6季首播，但節目中的聖誕裝飾卻被模糊遮蔽，再度讓相關議題炒熱起來。