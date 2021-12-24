湖南女教師被曝遭強行送精神病院　家屬：其長期抑鬱，為個人意願

曾發文批評基層中小學教育「形式主義」的湖南女教師李田田，被曝遭強行送往精神病院，引發關注。隨後，李田田母親和姐姐回應稱，李田田長期患有抑鬱症且近期病情加重，家人出於關心送其去醫院檢查治療，網上流傳的「強制」屬於誤會，希望大家近期不要打擾，讓她安心養病。



湖南女教師李田田的家屬，就被強制送往精神病院一事發聲。（微博）

李田田的姐姐在微博發文稱，涉事微博確為李田田所發，但事後其覺得不妥便及時刪除，其後縣裏工作人員也找她核實了情況。李田田的姐姐又指，李田田大學時不幸患上抑鬱症，一直沒有根治，直至今年4月病情加重，醫生診斷後建議她系統性治療。她隨後向學校請假，這段時間一直在休養治療。

李田田的姐姐又說，「被強制送往精神病院」是一個誤會，實際上並不存在被強制送去精神病院的情況。「18日，縣裏工作人員在和我妹妹溝通過程中，我妹妹情緒很激動，行為有些過激。我媽媽考慮到妹妹懷有身孕，擔心她的病情，第二天就請我在縣教體局工作的三姑父等人一起送她到醫院去檢查和治療。由於父親早逝，我們從小在三姑父家長大，他們對我們一直非常關心。經過我媽媽和三姑父的反覆勸說，我妹妹也同意了去醫院檢查治療。在這個過程中，我妹妹情緒有些反覆，一度比較抗拒，所以發了求助訊息，造成網友誤會。」

李田田的姐姐指，目前，經過醫院治療和家人安撫，「我妹妹的病情趨於穩定，根據她自己的意願，現在已經轉到縣人民醫院繼續治療，我們家裏有人一直陪在她身邊。感謝大家對我妹妹的關心，我們都希望她能夠儘快好起來，請大家這段時間不要打擾，讓她安安靜靜養病。」

經核實，李田田本人現正在永順縣人民醫院接受治療。此前，數名接近李田田的人士透露，近期，李田田曾反映遭湖南湘西州永順縣教體局、公安局多部門上門談話，並稱被「強行」送往地方精神衛生機構。

「昨天被永順縣教體局和公安局登門威脅，現在又被教體局和醫院的人登門威脅，以精神有問題為由，要求我住院打針治療，否則將開除和抓捕。」12月19日17時，湖南湘西州永順縣教師李田田在朋友圈發文，引發廣泛關注。

此外，值得注意的是，2019年10月11日，李田田曾發表一篇題為《一群正在被毀掉的鄉村孩子》的文章，因反映基層學校檢查過多、教師負擔過大，批判基層「形式主義」，李田田就被永順縣領導深夜約談，直至湘西自治州委、州政府介入調查並承諾整頓，事件才告一段落。