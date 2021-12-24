湖南官方回應女教師被強送精神病院一事　指已成立工作組進行調查

撰文：李亭
出版：更新：

曾聲援上海震旦職業學院原教師涉嫌南京大屠殺的言論，湖南教師李田田被曝遭強行送往精神病院，引發輿論關注。周五（24日）上午，湘西自治州政府新聞辦發布通報並宣布成立調查組。

+3

據地方媒體湘西頭條24日報道，湘西自治州政府新聞辦當日上午發布關於李田田事件通報。通報指出，12月17日，微博賬號「湘西教師李田田」發帖聲援上海震旦職業學院教師宋某某的不當言論，被網民舉報。

通報指，經核實，該微博賬號註冊人為永順縣某九年制學校教師李某某。18日下午，永順縣相關部門工作人員到李某某家中向其本人及親屬了解情況。期間，李某某突然情緒失控，並意圖採取過激行為，被在場人員及時制止。據其親屬反映，李某某2013年在讀大學期間，經診斷患抑鬱症，今年4月病情加重，曾到位於永順縣城的湘西州精神病醫院（湘西州第二人民醫院）檢查。根據診斷結果，李某某一直請假休養治療。

通報稱，19日上午，李某某在其母親和姑父肖某某（縣教體局工作人員）等人勸說陪同下到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙（雙相），建議住院」。當天下午，經其母親、姑父和醫生反覆勸說，李某某同意入院治療，但情緒一度出現反覆，經過醫生治療和親屬安撫疏導，病情趨於穩定。22日中午，根據本人意願轉入永順縣人民醫院進一步治療。

通報表示，考慮到李某某患病、懷孕等因素，目前正按照其親屬意願繼續住院治療，對其發表不當言論的行為，待出院後再依法依規進行教育勸導。針對網民質疑的相關問題，湘西自治州已成立工作組進行調查。

湖南教師李田田疑「被精神病」　地方政府應盡快回應曾聲援涉南京大屠殺言論同行　湖南教師李田田稱被強送精神病院湖南女教師被曝遭強行送精神病院　家屬：其長期抑鬱，為個人意願
社交網絡
言論自由
人權
南京大屠殺
湖南