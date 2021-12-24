湖南官方回應女教師被強送精神病院一事　指已成立工作組進行調查

曾聲援上海震旦職業學院原教師涉嫌南京大屠殺的言論，湖南教師李田田被曝遭強行送往精神病院，引發輿論關注。周五（24日）上午，湘西自治州政府新聞辦發布通報並宣布成立調查組。



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據地方媒體湘西頭條24日報道，湘西自治州政府新聞辦當日上午發布關於李田田事件通報。通報指出，12月17日，微博賬號「湘西教師李田田」發帖聲援上海震旦職業學院教師宋某某的不當言論，被網民舉報。

通報指，經核實，該微博賬號註冊人為永順縣某九年制學校教師李某某。18日下午，永順縣相關部門工作人員到李某某家中向其本人及親屬了解情況。期間，李某某突然情緒失控，並意圖採取過激行為，被在場人員及時制止。據其親屬反映，李某某2013年在讀大學期間，經診斷患抑鬱症，今年4月病情加重，曾到位於永順縣城的湘西州精神病醫院（湘西州第二人民醫院）檢查。根據診斷結果，李某某一直請假休養治療。

通報稱，19日上午，李某某在其母親和姑父肖某某（縣教體局工作人員）等人勸說陪同下到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙（雙相），建議住院」。當天下午，經其母親、姑父和醫生反覆勸說，李某某同意入院治療，但情緒一度出現反覆，經過醫生治療和親屬安撫疏導，病情趨於穩定。22日中午，根據本人意願轉入永順縣人民醫院進一步治療。

通報表示，考慮到李某某患病、懷孕等因素，目前正按照其親屬意願繼續住院治療，對其發表不當言論的行為，待出院後再依法依規進行教育勸導。針對網民質疑的相關問題，湘西自治州已成立工作組進行調查。