控被JJ林俊傑當「女伴玩具」　內地女網民晒聊天紀錄卻疑「P圖」

繼台灣男歌手王力宏後，紅遍兩岸三地的新加坡男歌手林俊傑早前亦捲入桃色醜聞，被中國內地一名女性網民發長文公開點名，字裡行間充滿曖昧。林俊傑工作室其後發出嚴正聲明，明言「若有人掌握林俊傑先生涉及違法犯罪的證據，敬請向有關部門進行檢舉」。

及至周五（24日），該名女網民再度發聲，同時公開大量聊天紀錄截圖，顯示她與林俊傑的關係非同一般，甚至有「我不適合當你的靈感，也不適合當你的女伴玩具」等的字眼。

不過，內地媒體指出，該些聊天紀錄截圖有相當明顯的「P圖」痕跡，且當中有許多內容與林俊傑一貫的習慣不相符，包括語言習慣、喜好等，懷疑當事人可能是「私生飯」，追星過度致沉溺於幻想之中。



該名女網民公開大量聲稱是與林俊傑的私下聊天紀錄截圖，佐證二人關係非同一般。（微博）

據女網民「C-peaceful-and-quiet1011」自述，公開聊天紀錄截圖的原因是「我真心真心真心希望，我們本來可以簡簡單單的私事，真不要到了變成我們不幸的故事的那一天」。聊天紀錄顯示，當事人與林俊傑關系非同一般，有彼此互相關心生活。

與此同時，當事人似乎並不滿意與林俊傑的關係發展，向林俊傑抱怨稱被欺騙，「我的生活很簡單！我不適合當你的靈感，也不適合當你的女伴玩具！」、「你那麼多女人，怎麼偏要找我玩！就是我比較安全嘛，我一定不會害你嘛」。林俊傑隨後就回覆稱希望當事人可以冷靜下來，並表明「我一點都沒有要跟你玩的意思」。

不過，內地媒體指出，單憑聊天紀錄截圖無法確認是林俊傑本人，且當事人一直以來發布的消息都語焉不詳，整件事前因後果表述不清。報道更稱，有細心的其他網民發現，上述的聊天紀錄截圖有明顯的「P圖」痕跡，例如對話框並不齊整。

此外，聊天紀錄中林俊傑的表現，其語言習慣、喜好等與林俊傑本人一貫的習慣不相符，例如不會將拉斯維加斯稱作「拉斯維季斯」，應是直接稱「拉斯維加斯」或者使用其英文簡稱「Vegas」。更何況，林俊傑長期在台灣登台演出，一直以來習慣使用的中文是繁體字，聊天記錄卻見到林俊傑會繁、簡體字混用。

報道更提到，聊天紀錄中的背景是林俊傑其中一場演唱會的情景，相信若然當事人真的與林俊傑是情侶，是不會用演唱會情景作為背景，「這不是實錘自己是粉絲了麼？」。

還有一點，當事人有特意叮囑林俊傑不要喝酒，但林俊傑本人實際上以前有向外界表明不喜歡喝酒，也不勝酒力。在發布會和新店開業的時候，林俊傑往往僅喝一口香檳臉露痛苦表情。