全國兩會明年3月4日及5日召開　議程有審議港區人大代表選舉辦法

官方傳媒新華社周五（24日）報道，十三屆全國人大常委會第三十二次會議已於當天表決通過關於召開十三屆全國人大五次會議的決定。

根據決定，十三屆全國人大五次會議將於2022年3月5日在北京召開。



報道並提到，十三屆全國人大五次會議的建議議程，包括有審議政府工作報告；審查2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2022年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2022年國民經濟和社會發展計劃草案；審查2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告、2022年中央和地方預算草案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法（修正草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《第十三屆全國人民代表大會第五次會議關於第十四屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定（草案）》的議案。

還有審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國香港特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國澳門特別行政區選舉第十四屆全國人民代表大會代表的辦法（草案）》的議案；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告。

報道同時稱，日前召開的全國政協第十三屆全國委員會第六十四次主席會議，審議通過關於召開政協第十三屆全國委員會第五次會議的決定的草案，建議全國政協十三屆五次會議於2022年3月4日在北京召開。