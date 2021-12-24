全國兩會定明年3月召開　新一屆立法會多少議員將北上開會？

全國人大常委會今日（24日）下午表決通過第全國人大第五次會議於明年3月5日召開，而日前的政協全國委員會亦審議通過了決定，建議全國政協十三屆五次會議於3月4日召開。新一屆立法會選舉新增至90名立法會議員，重設的選委會界別，增加了不少本身屬人大或政協的人士擔任議員，他們在兩會期間都要上北京開會。



本屆立法會有10名人大代表或政協成功連任，加上11名新當選的人大或全國政協委員，屆時將有21名議員需要前往北京開會，比上屆立法會只有12人是人大政協大增9人。按人數比例，更由上屆佔17.1%，增至今屆佔全體議員23.3%。



梁君彥等10名連任功的議員為人大或政協委員，連同新當選者，來屆立法會將有21名人大政協。（資料圖片）

在現任立法會議員當中，轉戰選委界的馬逢國本身是港區全國人大代表團團長，他在明年兩會將聯同新界西北議員的田北辰、商界（第一）廖長江一同到北京開會。

至於全國政協委員方面，在第六屆議員當中，包括立法會主席梁君彥、現任內務委員會主席李慧琼、行會成員林健鋒、劉業強、盧偉國、謝偉銓、易志明、張華峰、梁志祥等人，全部都是政協。除了張華峰敗選及梁志祥退休，其餘7人都成功連任。

人大政協佔全體議員逾五份一

新一屆議員增加了不少內地背景人士，當中的港區人大代表，包括有工聯會會長吳秋北、民建聯陳勇、參選選委界的眼科醫生林順潮、陳曼琪。至於全國政協委員方面，更是人才濟濟，包括「接棒」體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛、進出口界黃英豪、選委界的吳傑莊、陳仲尼、黃國、蘇長榮、黎棟國。

連同留任的議員，共有21名立法會議員將需要在3月初前往北京參加兩會，佔全體立法會議員的23.3%。

雖然少了他們不會令立法會不足法定人數，但由於建制派內最有聲望擔任主席的人選都需要出席兩會，相信屆時立法會將一如以往，暫停召開每周大會，以便利議員出席兩會。