王晶拍檔內地男主播「直播帶貨」　僅賣出6瓶洗髮水經紀公司捱告

上海寶山區法院近日審理一宗與「直播帶貨」有關的糾紛案，某護膚品公司與某經紀公司簽訂協議，香港知名導演王晶與廣東省一名擁有千萬粉絲的網絡男主播拍擋，收取約8.2萬元的服務費後合作進行「直播帶貨」，推廣一款具護膚功效的洗髮水。

惟該款洗髮水最終銷售額僅得6瓶，並且王晶沒有出鏡。某護膚品公司事後告上法庭要求賠償。

法院認定被告未完全按照協議約定履行義務，履約行為存在瑕疵，構成違約，應向原告退還部分服務費作為賠償，酌定金額共計約3.5萬元。



《新民晚報》報道，在2020年7月，某護膚品公司（甲方）與某經紀公司（乙方）簽訂，乙方擬安排昵稱為「廣東雨神」的網絡男主播，與王晶拍擋一同在網絡直播平台上舉辦活動，故委托乙方通過該場活動推廣甲方指定的商品。另外一份協議則提到，甲方按約支付82820元推廣服務費中，其中53000元為網絡主播所屬網絡直播平台收取。

該場活動在7月時舉行，屬於該款洗髮水的時段則為凌晨零時7分左右開始。不過，王晶當時並未出鏡，而上述產品最終的銷售額僅為6瓶，共計約800元。

護膚品公司認為，經紀公司在未經其同意的情況下，擅自將協議約定的事項轉委托給第三方。同時，上述產品推廣時段未有事先溝通，也未安排王晶出鏡，導致產品銷售量僅為6瓶，與所支付的推廣費相去甚遠，未達到簽約目的，造成經濟損失。

對於王晶沒出鏡的問題，經紀公司辯解稱雙方僅約定王晶為拍檔，即為團隊組成人員，只要參與相關的工作即可，並非必須出鏡。同列被告的網絡直播平台亦表示，王晶作為拍檔，已有允許活動使用其肖像作為宣傳，並且在直播前數天有拍攝影片造勢。此外，如果王晶有直接介紹產品會違反規則，產生其為代言人的誤解。

法院審理後認為，經紀公司另外與網絡直播平台簽訂的協議並無問題。此外，經紀公司與護膚品公司簽訂的協議中，未有約定產品銷售額，且產品的銷量與產品本身的市場知曉度、認可度及產品質量有較大關係，不認可經紀公司的銷售額過低本身即構成違約的主張。

不過，法院同時指出，經紀公司在履行協議時應當遵循誠信原則，銷售時段安排在凌晨時份，有悖於消費者的購物習慣，安排存在瑕疵。此外，王晶作為公眾人物，具有宣傳和推廣效應，其出鏡能吸引更多人氣、更有利於實現護膚品公司對於協議的目的。

法院認定，經紀公司未完全按照協議約定履行義務，履約行為存在瑕疵，構成違約。綜合全案實際情況，經紀公司應向護膚品公司賠償服務費損失2.5萬元，以及其他各項訴訟費用共計約3.5萬元。