花51萬請陳小春「直播帶貨」僅賣出5000元　按摩器公司獲賠近42萬

內地有關「直播帶貨」的糾紛案愈多愈多，內地有傳媒公司簽下價值51萬元（人民幣，下同）的直播帶貨合同，安排香港藝人陳小春和網紅一起賣按摩器，結果3場直播只賣出5000元，結果傳媒公司被商家告上法庭，廣州市中院近日裁決傳媒公司需返還41萬餘元服務費。



陳小春近年多在內地發展，早前卻捲入「直播帶貨」的糾紛案。（影片截圖）

內媒《上游新聞》25日報道指，據判決書資料，去年10月，一家按摩器公司與一家傳媒公司簽訂一份有關當年雙11直播推廣的協議，傳媒公司需提供16場次直播銷售推廣活動，其中10場由粉絲總量大於1000萬的達人執行，6場由其他明星達人主播執行。

在按摩器公司按約支付51.5萬元服務費後，傳媒公司向按摩器公司發來新的合同（《雙11直播更改說明》），將原來16場直播的主播執行人，改為實際安排陳小春加3名網紅，並約定服務費減少10萬元。

在去年11月5日下午，陳小春「直播帶貨」時，由於沒有在直播間上商品鏈接，導致僅直播幾分鐘按摩器公司商品就被下架。其後傳媒公司當日晚上安排了陳小春的助理補播，4場直播完成後，按摩器公司的商品銷售額僅5000餘元。

廣州市中院二審審理後認為，《雙11直播更改說明》中將原合同中的16位主播變更為3位網紅和陳小春，但同時說明其他合同內容不變，即未將直播場次從16場變更為4場。此外由於陳小春未完成「直播帶貨」，陳小春助理也不是原合同約定的流量主播，傳媒公司實際安排直播成功共計只有3場，因此傳媒公司嚴重違約。

此外，法院又指，按照合同約定的投資回報率保證，直播銷售保底數額高達100萬元以上，但實際直播後的銷售額僅為5000元，繼續履行合同由傳媒公司補播顯然已經無法實現合同目的，所以按摩器公司不再要求補播並且要求退款合理。法院最終判決傳媒公司按照未能直播的場次比例賠償近42萬元。