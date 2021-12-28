瀋陽醫院保安「生意經」遭揭　從壽衣錢到救護車「油水」可千元計

位於遼寧瀋陽市和平區的中國醫科大學附屬盛京醫院南湖院區，每日都上演着醫患互動、生老病死，這當中還包括着保安這一群體，其角色是維持醫院秩序。可是，該院一些保安近日卻被揭發擁有自己的「生意經」，包括披上善心的外衣，利用職務之便暗中與殯葬店老闆合作，抬高各項殯葬服務費用等，而這僅是「油水」中的冰山一角。



事發於中國醫科大學附屬盛京醫院南湖院區。（開屏新聞）

開屏新聞記者月初以病患家屬的身份詢問盛京醫院夜班保安陳冬哪裡有壽衣店後，陳冬隨即掏出手機疑與壽衣店老闆聯繫，期間始終與記者保持距離。在與醫院後門尚有約3米距離時，一名穿着黑色羽絨服的男子走來，並表明自己壽衣店老闆的身份，之後領記者走出醫院約百米到其壽衣店。

男子表示，可視家庭經濟條件選擇800多元（人民幣．下同）至3000多元的壽衣，而當記者提出想購買價位中等的壽衣，男子遂從貨架掏出一款壽衣7件套並開價2200元。當記者關注這是否最低價，以及是否有更便宜的壽衣時，男子一再稱2200元的這款能再便宜點，並同時強調買壽衣就是給人增壽，不建議購買1000元以下、質量並不好的壽衣。他還稱可帶人入院提供穿壽衣服務，也可以把人從瀋陽送回老家，兩項共計1500元。

從在保安處得知如何買壽衣，到與壽衣店店主達成協議，全程共計僅16分鐘。最後，男子沒有留下殯葬店的名片，只是遞出一張有寫有「120救護車」的名片，並再三囑託記者別說是保安介紹的，「咱都是朋友，就說是朋友介紹，被醫院領導知道了不好」。

離開壽衣店後，記者意外發現陳冬一直跟着他，他於是決定再去兩條街道後的另一間壽衣店詢問。該店主詢問病人基本信息後，同樣拿出一款壽衣7件套，不過售價只用1500元，還表示該價格已可買到市面上質量最好的壽衣。店主更透露，醫院內的全是「醫托」，賺的都是「對縫錢」，包括某些保安，她為此更與對方起過爭執，認為家屬本就挺不容易的，對方卻還要為了這點錢不擇手段。據指，如果跟保安合作，最少需要200元打底，如東西好賣，得分給他們上千元。

有多年殯葬服務經驗、曾是盛京醫院保安合作對象的孫誠則介紹，醫院若有人過世，保安會即時通知他，之後他便帶上壽衣到醫院給人穿衣。以往，保安只從中抽取一兩百，可後來卻變本加厲。他指，病患家屬如在陳冬介紹的殯葬店買下壽衣，陳就賺取一筆佣金，如2000元即可獲得足足一半，「（保安們）收一半還嫌不夠」。另一殯葬店主則指出，如果不想虧錢，就得提高價格，這就導致賣給病患家屬的東西越來越貴，如在他的店，一般的壽衣加上穿衣抬人服務，總費用很少過千，但若跟保安合作，沒有三四千元根本不成。

其實，也有店主不想昧着良心賺死人錢，並決定不再與保安合作，可這卻令他們付上高昂的代價，日後他們若想進入醫院幫病患或病患家屬服務，就會被保安攔下，哪怕只是為了給自己看病，也會有保安都在後頭跟着。去年底，一家小殯葬公司舉報了醫院保安，為醫院提供安保服務的深圳市明喆物業管理有限公司南湖項目曾做出處理，與涉事保安解約等。可是消停幾個月後，個別保安又故技重施撈「油水」。

更甚的是，除壟斷殯葬壽衣的業務，保安的「生意」還涉及救護車服務、門診掛號、掛住院號等項目，例如某120急救站臨時工司機張田介紹，一些長途跋涉陪親人到省城醫院治療的病患家屬，會想在親人最後一口氣嚥下去之前盡快把人送回老家，以「落葉歸根」，這時保安就會介入，且對越着急的家屬開價越高。某次，他接到保安電話後，連夜往車程約兩小時的外地送人，收取患者家屬1500元路費，而當中大部分要歸保安，否則「下次就沒你的事了」，而除去高速費、油錢和護士費，司機本身只賺到一兩百元辛苦錢。

報道指，雖然曾有家屬質疑收費過高的問題，但由於大多數人認為人都死了，沒必要再花精力等，故這最後都是不了了之，會維權的人並不多。