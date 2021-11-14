疑因測體溫起摩擦　廣州商場保安捅死平治司機：有輛車了不起嗎？

13日晚上，在廣州市天河區天環廣場的停車場出入口，一名保安與一名駕駛平治房車（Benz）的司機發生糾紛，該保安以刀捅傷對方致死。

內媒《南方都市報》報道指，事發商場的公關代表表示，傷人致死的保安為外聘人員，此前負責測量體溫及防疫工作，悲劇的發生懷疑是因為測量體溫問題產生摩擦。



據廣州天河警方通報，11月13日晚上7時許，天河路一停車場出入口發生因停車場管理糾紛而引發的故意傷害案件，傷者劉某（男，39歲）經搶救無效死亡，疑犯華某（男，39歲）已經被警方控制。目前，案件正在進一步偵辦中。

天環廣場位於廣州市天河路商圈，彙聚了眾多高檔品牌、餐廳和影院。該商場的公關代表唐先生表示，傷人的保安是外聘人員，此前負責測量體溫及防疫工作，「起因懷疑是因為測溫問題產生摩擦，最後導致慘劇發生」。事件發生後，天環廣場第一時間報警處理，並一直配合警方工作，現正積極聯繫受害家屬，以提供必要幫助，商討後續處理事宜。

據內媒《極目新聞》早前報道，網傳影片顯示，天環廣場停車場入口處停放著一輛平治房車，一名女子抱著一名躺在地上的男子與一名身穿保安制服的男子對峙，旁邊有其他保安正在拉開兩人距離，維持秩序。保安指著女子說：「有輛車了不起嗎？」女子說：「你幹嘛拿刀啊！」保安又說：「你要撞我我肯定要拍啊！」女子喊道：「我哪裡撞你！」

當時報道又指，有網友稱，事件起因為車輛進入停車場速度快，保安不滿，猛拍車窗玻璃，男子下車理論時被捅。